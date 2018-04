Debate de ideá...ticos

Sí, vi el debate, como todo mexicano interesado en el presente y futuro de su país.

Hay avances indudables. El formato fue sutilmente modificado, lo que hizo que la argumentación fluyera de manera más dinámica entre los contendientes.

Si bien eso es bueno, resultaría insuficiente para un público exigente, deseoso de tener un amplio panorama de tácticas, estrategias, políticas públicas y bosquejos de iniciativas, que le dieran forma a un plan de gobierno integral, inteligente, agresivo... hasta arriesgado.

Qué hacer para fortalecer las instituciones que dan forma y pacto a la República.

Si algo se ha devaluado -aparte de nuestro peso- es sin duda, el gobierno y su deteriorada autoridad.

Tenemos la pena de ser gobernados por un presidente ignorante. Lejos de ser nuestro líder, resulta vergüenza nacional. El lamentable gabinete que opera el poder ejecutivo, es cuestionado y ridiculizado por todos.

Si no es el socavón, es Odebrecht. Si no es el gasolinazo, son los Duarte o Roberto Borge. Si no es Carlos Romero Deschamps, es la sombra del innombrable. Si no es el aprendiz de diplomático, Luis Videgaray, entonces surge Trump, ante un gobierno mexicano incapaz de defender mínimamente la dignidad de una cultura completa.

Los temas sobran, al igual que la pobreza material y de ideas que nos ha llevado a la decadencia de México. Punto de nuestra historia, que sólo puede admitir un momento de inflexión que alivie tanto agobio.

La idea que debiera haber ocupado el centro, se hizo a un lado. Lo lateral, pasó al centro.

Lejos de tratar de proponer ideas asertivas conducentes a un panorama halagüeño hacia el futuro, todo quedó en cuestionamientos personales de supuestas inconsistencias sobre la “probidad” de los actores.

Luego de ver dos veces el “debate”, me quedé con la misma sensación que te da invertir 105 minutos en ver un partido que termina sin goles, en una danza interminable de pases que no llegan a emocionar. Sin arte ni gracia.

Bueno, ni siquiera el recurso del sentido del humor se hizo presente y pienso que los únicos que se divirtieron, fueron los participantes que, a juzgar por la cara de Sergio Sarmiento, ni ellos.

Lo más álgido no fue abordado con profundidad y lo más prometedor, no fue tratado.

¿Cómo acabar con la delincuencia, violencia y los cárteles del narcotráfico?

Ninguno dijo dos cosas que me parecen torales. La delincuencia no se acaba, porque sus operadores están en el gobierno.

¿Alguien dijo a qué se dedica el hermano mayor de Miguel Ángel Osorio Chong?

¿Quién promovió por años el huachicoleo en Puebla?

¿Quién le pagó la precampaña al Bronco, hacia la consecución de las firmas... o la de Margarita? ¿Quién autorizó la millonada que gastó el PRI para conservar el Gobierno del Estado de México?

¿Cuál es la verdadera razón por la que AMLO promueve un escaño a regalarle a Napoleón Gómez Urrutia? ¿Porqué regresó Marcelo Ebrard a México... y para qué?

¿Quién es el verdadero “padrino” de José Antonio Meade y por qué invita a Ríos Piter a su causa democrática?

¿Cuáles son las reformas legales que debemos promover para legalizar las drogas... y dónde poner el acento al pensar en drogas-juventud? ¿Qué políticas debemos promover cuando pensamos en la nueva infraestructura del país?

¿Cómo debemos modificar el modelo educativo de los mexicanos?

Ecología, justicia, salud, piso parejo, meritocracia, servicio civil de carrera, salario, fisco, SAT, finanzas, comercio, bienestar, política internacional, derechos humanos, mar territorial, desiertos, cuerpos de agua, planes nacionales de desarrollo, aeropuertos, puertos, aumento del PIB, encaje legal, libertad de expresión, derechos fundamentales, contrapesos, peso... ¡uf! Tanto.

Qué vi. Poco. Qué espero. Poco. ¿En qué mejoraremos de aquí al 2024? Prácticamente en nada. A veces me pregunto si tenemos remedio. Que nuestros políticos sean malos, rateros y tramposos... lo entiendo. ¡Lo que todavía no me cabe en la cabeza, es que a nosotros nos valga! ...

@PedroFerriz