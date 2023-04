Debates y elecciones

Las elecciones locales de Coahuila y Estado de México están a la vuelta para renovar las dos gubernaturas y las 25 diputaciones que integran el congreso coahuilense, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, con la convocatoria a un listado de poco más de 15 millones de potenciales electores. En cada entidad se programaron dos debates entre las diversas candidaturas para contrastar sus propuestas y plataformas de gobierno.

Por esta vía, México construye una buena práctica democrática con la organización de debates que permiten confrontar propuestas y opiniones de las candidaturas. Para elecciones presidenciales tenemos debates desde 1994 con audiencias nutridas, en formatos que se perfeccionan cada vez más y cuya realización, impacta de diversa manera las tendencias de la votación que reflejan las encuestas. Nuestra historia reciente indica que ya desde 2015, incluso, tuvimos debates entre candidaturas a diputaciones.

El entorno de los debates a veces registra posturas públicas sobre los encuentros cara a cara, donde las candidaturas mejor posicionadas a veces tienen resistencias a exponer su ventaja frente a sus competidores, llegando al extremo de no presentarse o de condicionar su participación a reglas excesivamente rígidas como, por ejemplo, que no haya interrupciones ni interpelaciones entre los debatientes, que los moderadores no formulen preguntas, que no se realicen encuadres que expongan sus reacciones en televisión y hasta que se evite que un debate sea en una mesa, porque sus asesores de imagen los convencieron de que pararse en un atril, sobre banquitos, los hace ver igual de altos que el resto de candidaturas y ello transmite seguridad y liderazgo.

Bajo esta lógica, celebro que los compromisos de campaña le hayan permitido a Delfina Gómez asistir al primer debate mexiquense que, por la relevancia de la entidad, acaparó la atención de amplios públicos en todo el país. Al final, el ejercicio les dio oportunidad a los votantes de conocer el talante de ambas candidatas, la forma en la que reaccionan, el conocimiento que tienen de la problemática que aqueja a la entidad, así como las propuestas de solución que plantean.

Sabemos que, en las elecciones del próximo 4 de junio, el Estado de México es la joya de la corona, lo saben los partidos que integran las coaliciones postulantes y sus candidatas; saben, también, que en breve las encuestas medirán los efectos de los debates en la intención del voto.

Por lo pronto, las y los electores tuvieron un acercamiento importante al conocimiento de las candidaturas que luchan por convencerlos de que sus propuestas son las mejores para erradicar los problemas de corrupción, inseguridad y violencia que viven las mujeres, o el grave desabasto de agua y las deficiencias de los sistemas de transporte público, pero también, sobre su postura con respecto a la falta de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos postulantes, bastaría revisar las respuestas de las candidatas a pregunta expresa sobre estos temas.

Elecciones y debates forman un binomio esencial para el fortalecimiento de la democracia. Por ello, considero que los segundos debates deben propiciar un intercambio más fluido y directo entre las candidaturas, con menor intermediación de las y los moderadores. Los debates constituyen ejercicios vitales para la valoración ciudadana, un examen oral que permite saber de qué están hechos los y las candidatas, porque buscan posiciones públicas de la mayor relevancia y los votantes deben tener elementos objetivos para determinar a quién le brindan su confianza.





*Profesor en UNAM, UP y UX. Especialista en materia electoral.

@MarcoBanos