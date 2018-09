Debilidad y fortaleza de la UNAM

Coincido con el rector Enrique Graue Wiechers quien le dijo al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador que la Universidad Nacional Autónoma de México es débil, en el sentido, creo, de que es una especie de manjar de dioses para los “porros”, los alborotadores que se venden al mejor postor y los que tienen “vocación” de politiqueros serviles, brujuleros sin escrúpulos. Es verdad. Centro de concentración de miles de jóvenes paralizarla equivale a golpear el corazón y el alma de la República. Se dice, incluso, que su conciencia. Pero junto a la sombra de su debilidad, que es la de los perversos, está su fortaleza que es la palabra del espíritu universitario. Palabra sin la cual México perdería su rumbo y hasta su destino, pues cortar el flujo de esa palabra equivaldría a enmudecer su pensamiento. Por eso la Universidad pide y reclama, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicar la liberación de dos “porros” que estaban siendo investigados por su probable participación en los hechos. La Universidad ha manifestado a la Procuraduría de la Ciudad de México su “asombro y desconcierto” por esa decisión, exigiendo “una explicación para la comunidad universitaria y para la sociedad mexicana de parte de las autoridades”. Además el rector ha advertido que “la unidad mostrada por los jóvenes (en su protesta pacífica) es y será la vía más certera para erradicar la violencia en nuestros planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas substantivas”.

Ahora bien, no hay que perder de vista que en los momentos delicados por los que atraviesa el país desestabilizar a la Universidad sería impedir el cambio que se avecina. Cambio imprescindible y que no puede, no debe, ir aparte o al margen del pensamiento universitario, libre y autónomo. Se trata de un cambio político, democrático e incluso jurídico inconcebible sin el análisis sereno y objetivo de las ideas. Tal es la fortaleza de la Universidad y su papel decisivo en la historia de México. En tal virtud señalar su debilidad es reclamar su fortaleza, defendida por la comunidad universitaria y protegida, amparada constitucionalmente por el Estado en el artículo 3º de la Carta Magna. Sostenemos, pues, y con el mayor énfasis, que la Universidad es un elemento fundamental del cambio, sin compromiso político, en el pleno ejercicio de su autonomía y esgrimiendo la libertad de cátedra y de investigación como privilegio de la juventud estudiosa e instrumento precioso, excelente, en las manos de profesores e investigadores. Fortaleza incomparable que la hace tentación perversa y la vuelve debilidad en los débiles.

Sí, débiles que se creen fuertes porque no distinguen la herencia cultural de México de su ignorancia que esgrime la violencia como “razón” de su sinrazón. Defendamos la razón fundamental que es el blasón que enmarca nuestro linaje, ascendencia y descendencia que es el espíritu de México. ¡Fuera porros! ¡Fuera violencia! Que impere el Derecho en una investigación clara, transparente, difundida ampliamente. Que no haya secretos que se escabullan de la verdad. La Universidad ha hablado: “Las investigaciones sobre el particular deben ser a fondo y hasta sus últimas consecuencias para dar castigo a los responsables”. Los universitarios hacemos nuestras las palabras del Presidente electo ratificadas por el rector Graue Wiechers: “En la Universidad no prosperará ningún intento de desestabilización”. La unidad de los jóvenes nos ampara junto con el apoyo total de profesores, investigadores y trabajadores.





