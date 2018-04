Defendamos nuestra dignidad

Desde el inicio de su campaña, Donald Trump comenzó a perfilar la política de odio que implementaría en contra de los mexicanos de llegar a la Presidencia de su país, misma que ha cumplido con la inminente construcción del muro fronterizo, la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio que representa para ambos países más de 582 mil millones de dólares al año y, en días recientes, con el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera.

La actitud amenazante y grosera de Trump constituye una ofensa a todas y todos los mexicanos y debilita la relación bilateral de nuestras naciones, situación que no se vivía desde la nacionalización del petróleo en 1938.



En un comunicado contundente y valiente, el Presidente de la República reiteró que México tendrá siempre la disposición de dialogar, pero advirtió que el pueblo mexicano permanecerá unido para la defensa de nuestra soberanía y la dignidad del país.



La candidata y los candidatos presidenciales coincidieron en la importancia de permanecer unidos, de manera particular, José Antonio Meade exigió respeto, que se nos trate como lo que somos, un país soberano, importante y con dignidad. De igual manera resaltó la lucha y dignidad que ha marcado nuestra historia ante amenizas que provienen del exterior y ofreció defender con estatura y firmeza la dignidad del país.



Ante estos acontecimientos hoy más que nunca resulta fundamental estar preparados para defender los intereses de nuestra patria ante las amenazas de Trump y para ello, no hay mejor perfil que el de José Antonio Meade, quien tiene la visión y conocimientos para convertir a México en una potencia, para ser escuchado por las otras naciones del mundo, para abrir mercados en otras latitudes. Así no importará si Estados Unidos levanta su muro o si cancela el Tratado de Libre Comercio, nuestra fortaleza y unidad nos permitirán salir adelante porque la fuerza de México no viene de Estados Unidos, sino del corazón y trabajo arduo de su gente.