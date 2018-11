“… el conflicto brota como resultado espontáneo de la vida en ejercicio y con igual naturalidad debemos reconocer la personalidad de los contrincantes y defender la justicia, la equidad y el bien común en la lucha política, social y económica”

- Efraín González Morfin

El lunes pasado, con el apoyo de casi el 80% de los panistas que votaron y en apego a los estatutos del Partido Acción Nacional, tuve el honor de rendir protesta como Presidente Nacional del Comité Ejecutivo del PAN.

He asumido con orgullo la responsabilidad de encabezar a la principal fuerza política de oposición en México dimensionando el momento histórico por el que pasa nuestro país y reconozco la amenaza de una regresión democrática por el autoritarismo, el centralismo y la división social que abandera el gobierno electo de López Obrador.

Hoy, como principal fuerza opositora, Acción Nacional está obligado a encabezar las causas que nos unen como mexicanos y a hacer una convocatoria para que se sumen todos aquellos que quieran defender a México; defender las libertades, los derechos, la estabilidad económica, las instituciones, la propiedad privada, la división y el equilibrio de poderes, el Estado de Derecho y la democracia.

El PAN seguirá siendo el partido de los valores, de la vida, de la democracia y de las libertades, lo hemos sido desde 1939 y nuestra visión fue uno de los factores decisivos en la construcción del México que hoy conocemos; el México en el que se reconocen los derechos humanos y se vive de forma democrática. Hace muchos años que las libertades y la democracia no se veían tan amenazadas como hoy y tendemos a olvidar cuánto tiempo y cuántas vidas costaron la libertad de expresión y la democracia en nuestro país. Es tiempo de que todos los mexicanos nos unamos para defenderlas.

La división de Poderes es otra de las batallas que nos debe de unir en propósitos a todos los mexicanos. No podemos permitir que México sea de nuevo un país de “un solo hombre” no podemos permitir que el Poder Legislativo se subordine al Ejecutivo o que el Poder Judicial sea asediado por el Presidente. La división de Poderes tiene un objetivo claro y es que el poder sea compartido y no se pueda ejercer, auditar y calificar por una misma persona, y hoy, estamos viviendo un claro ataque a la autonomía y a la independencia de los Poderes.

No somos, ni seremos Venezuela y hoy, desde la presidencia del PAN, invito a todos los mexicanos a que se sumen. Estamos en un momento crucial para el futuro de México y no podemos ignorar o desestimar lo que ya está pasando. Es una realidad lo de los delegados que serán “virreyes”, ya es una realidad la centralización de la seguridad en un mando que ningún país democrático del mundo tiene; ya es una realidad la centralización de la comunicación y de los delegados en la oficina de la presidencia… ya son una realidad las consultas absurdas y amañadas.

México necesita al mejor PAN de todos los tiempos, pero también necesita una sociedad informada y participativa que no se dejé engañar y que esté dispuesta a proteger todo aquello por lo que lucharon generaciones completas de mexicanos. El PAN tiene las puertas abiertas para dialogar, para sumar y para sumarse a todos aquellos que compartan causas y quieran participar en la solución.

Presidente Nacional del CEN del PAN.