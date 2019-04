LA CONTRADICCIÓN ES EL MOTOR DEL PENSAMIENTO.

Bernard Werber





Ha llegado la hora de defender la verdad antes que lo que al parecer, el Presidente López Obrador antepone como su verdad: si logra hacer creer a la sociedad que le asiste la razón, sin duda estará a un paso de alcanzar la gobernabilidad que ella otorga una vez que está convencida del liderazgo otorgado a su jerarca…

¿Qué pasa en el equipo del Presidente? Por supuesto no hablamos de discrepancias nuevas a partir del poder, dado que desde tiempos de campaña se veían venir movimientos ideológicos de varias corrientes en los colaboradores de primer nivel allegados a Andrés López.

Luego del primer cuatrimestre de su administración, López Obrador está librando una guerra de la que ha dicho, acepta los retos de la clase intelectual, aunque es el gladiador único sin defensa alguna en el mundo de las letras, a pesar de Paco I: Taibo II en el Fondo de Cultura Económica…

A decir verdad, no podemos adelantar vísperas e intentar adivinar el verdadero interés del mandatario para impulsar el mundo académico, pero… a decir de sus ofertas y decisiones –particularmente en cuanto a cultura y justicia social-, el proyecto de nación de López Obrador constituye un giro de 180 grados respecto a la institucionalidad que durante tantos años nos gobernó, hoy además bajo un esquema radical, abrupto y duro.

Al parecer es ahí en donde radica el precepto de la “cuarta transformación”, un reacomodo de fuerzas políticas y sociales en este México nuestro…

Así las cosas, al momento no se encuentra un orador o un cronista verdaderamente convencido del Lopezobradorismo o lo que es casi lo mismo, un narrador institucional; no hay a la fecha quien intente convencer sobre los conceptos de bienestar, justicia, inclusión, tan importantes en el discurso dl Ejecutivo, y lejos de encontrar una voz, no hay tampoco quien documente el ambicioso propósito de pasar a la historia como un gran estadista… Más bien, se trata de acorralar a López, de exhibirlo atentos a su errática retórica y señalar sus errores, ¿cuánto tiempo aguantará el intelecto mexicano continuar con el marcaje al presidente? Lo cierto es que luchan contra la gran popularidad, además de su fuerza en medios –incluyendo redes sociales-, y el control del Congreso en todos los ámbitos.

Y pese a lo anterior, hemos de reconocer que nos encontramos ante un líder político que muy lejos de ser improvisado o no saber lo que dice y cómo lo dice, tiene muy clara la ruta a seguir, le interesa conectar con millones de mexicanos a los que ha convencido y gustan de sus formas; su mensaje se enfoca a contenidos de interés popular y los programas sociales han sido bien recibidos; su imagen cambió y para una buena parte parece informado y hasta carismático.

Hoy, el Presidente y su 4T empiezan a encontrarse con la realidad desde el actuar gubernamental, al darse cuenta de que no era como se pensaba: no se requiere solo de comunicación y voluntad para sacar adelante temas tan controversiales como el desacuerdo con la CNTE y la Reforma Educativa, las malas decisiones respecto al aeropuerto, las deplorables cifras respecto a la economía en estos primeros meses de su administración, los datos duros sobre la violencia, en fin… sus diagnósticos en posición opositora rebasan ahora la defensa de sus políticas dado que los obstáculos a vencer denotan la realidad de la situación y no se requiere solo de verbo y saliva para resolverlos…

Cierto es que muchos de los problemas actuales son heredados de administraciones anteriores, pero también lo es que ellos son tan profundos que no se trata de conspirar en su contra para reconocer que su gobierno no va bien; el punto decisivo para este gobierno se encuentra en la respuesta del liderazgo a las situaciones de crisis en todos los ámbitos, pese a que él no haya generado las caóticas situaciones que hoy enfrenta, si es hoy responsable de resolverlas, tal como lo prometió.

Su respuesta puede hacer la diferencia, pero las dudas que hoy genera la estrategia y su dirección son muchas y esperan respuesta a corto plazo.

