Defensa de la voluntad popular

En Morena entendemos muy bien la diversidad de posturas y acciones. Es un hecho que en el interior de nuestro partido se alienta la discusión porque sabemos que la democracia y la pluralidad son la mejor forma de construir y fortalecer acuerdos y transformaciones.

La decisión de quién llevará los consensos dentro del Grupo Parlamentario de Morena durante la próxima legislatura en la Cámara de Diputados se decidió por medio de votación, la cual ganó por amplia mayoría nuestro compañero diputado Ignacio Mier. La mayoría con la que fue elegido nuestro coordinador parlamentario, es una forma de refrendar la confianza en los procesos seguidos para dirigir nuestros esfuerzos en el presente periodo legislativo.

Ignacio Mier logra una comunicación fluida dentro de la bancada de Morena y frente a la oposición, y lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Recuerdo que durante la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República, la nueva propuesta salió con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Pero Ignacio también sabe ponderar el mandato popular y, cuando es necesario, hace valer la mayoría que el pueblo otorgó a Morena para concretar reformas legislativas que la mayoría de los mexicanos está exigiendo. Un ejemplo de ello fueron las leyes encaminadas a rescatar la soberanía energética. Desde la Comisión de Energía, los legisladores de Morena enfrentamos la embestida de quienes no querían perder sus privilegios y seguían defendiendo el régimen de saqueos que nos legó el prianato neoliberal.

En casos como ése, y junto con el presidente de la Comisión, nuestro talentoso y comprometido compañero diputado Manuel Rodríguez, desde un primer momento reafirmamos nuestra postura, que siempre ha sido la defensa de los intereses de los mexicanos. De manera que sin admitir modificación alguna, reconocimos que técnicamente la reforma es impecable, tal y como lo acaba de ratificar el Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revertir la suspensión otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica.

Ignacio Mier y Manuel Rodríguez son compañeros de lucha del pueblo de México que no han dudado ni un momento en abonar para un cambio de régimen, y con ello seguir dotando a México de soberanía energética para devolverle la rectoría de sus recursos naturales. También ha sido fundamental la elección para la Presidencia de la Cámara del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien hoy funge como representante ante el INE y ha demostrado talento y capacidad para sostener la postura de este régimen de la transformación.

En tanto, desde la Comisión Permanente seguiremos buscando la celebración de un periodo extraordinario; y estamos por definir la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público en un próximo periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, desde el pasado viernes ha surgido una embestida falaz, y se afirma que el nuevo titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no puede ejercer como secretario del ramo hasta que sea ratificado por la Cámara de Diputados. Quienes así han mentido, es evidente que desconocen lo dispuesto por la propia Constitución, la cual dispone en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 89 como facultad del presidente nombrar a los secretarios de Estado, quienes únicamente dejarán de ejercer su cargo si no son ratificados. No existe confusión, la ley es clara, desde que son nombrados, los secretarios entran en funciones.

Son el tipo de mentiras que enarbolan las diversas campañas a las cuales nos hemos tenido que enfrentar, y seguramente no cesarán en la siguiente legislatura. Por ello la importancia de que la bancada de Morena tenga un coordinador experimentado, que defienda y anteponga el interés soberano del pueblo de México.

Los diputados de Morena estamos ciertos de que con Ignacio Mier, seguiremos trabajando por la 4a Transformación.

