Democracia en riesgo

En su cuarto año de ejercicio, el gobierno de la llamada cuarta transformación enfrenta ya la parte adversa de eso que los políticos llaman el juicio de la historia. Varios son los signos que anuncian a Andrés Manuel López Obrador una sentencia condenatoria. Pese a la popularidad de la que se jacta al referirse a su imagen, desde ahora puede adelantarse que ese juicio no será tan halagüeño como parece esperarlo.

Varios grupos de la sociedad -- que no de lo que AMLO llama el pueblo bueno y sabio-- convocan ya a una nueva marcha para este mes de febrero en defensa de la democracia, como la que tanto enojó al presidente y que motivó la activación de ataques directos al Instituto Nacional Electoral con el fin de debilitarlo para lograr el control de los derechos del ciudadano. Por otra parte, se conforman ya una serie de juicios a la actual administración del Colectivo por México en el que participan representantes de todos los sectores de la sociedad, incluidas personalidades destacadas y respetadas como la del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas o José Woldenberg o Diego Valadés, además de políticos, artistas y empresarios que no aspiran a cargos públicos; lo que propone este grupo plural es corregir el rumbo del país; así pues, todos pasarán a engrosar las filas de los corruptos, conservadores, hipócritas y demás adjetivos que el presidente suele adjudicar a los que llama sus adversarios. Los puntos en detalle habrán sido hechos públicos y ampliamente explicados desde el lunes pasado. Se demostrará una vez más que la historia no la hacen las encuestas de opinión, que no dejan de ser sino “flachazos” momentáneos y poco confiables de la opinión en momentos determinados. La historia, la verdadera historia del país no la hacen las encuestas, sino el inevitable proceso que a través del tiempo coloca a cada quien en el sitio que le corresponde. La historia no la hace tampoco la apariencia de corrientes partidistas en las cámaras del Congreso, por más que en ciertos momentos éstas aparezcan totalmente favorables a un gobierno. Es el proceso ponderado de los hechos ocurridos y sus efectos en la sociedad lo que determina el verdadero juicio de la historia. Ese proceso es inexorable, va más allá de modas políticas pasajeras y sus resultados escapan a caprichos o deseos de un gobernante. Un gobierno que destruye en vez de fortalecer o construir instituciones, que provoca división en vez de unidad, cuyas conferencias mañaneras ha convertido en un púlpito desde el que miente, es un gobierno autoritario. Para combatir la pobreza entrega dinero sin ton ni son, sin estudios socioeconómicos, disque para combatir esa lacra; no se puede esperar un juicio favorable por parte de la sociedad a la que ofende. Más allá del espejismo de la popularidad, esa misma sociedad ha de terminar haciéndose justicia frente a la demagogia y el capricho personal de una administración y del gobierno de un solo hombre.

Pasajes del pasado nos muestran lo efímero de una aparente popularidad. De haber existido la encuesta como instrumento político, sin duda gobiernos como el de Porfirio Díaz habrían tenido éxitos momentáneos. Ciertos segmentos de la comunidad aprobaban en algunos momentos determinaciones de la dictadura que mantenían o pretendían mantener un control absoluto de la política a lo largo de más de 30 años. La mentira y la demagogia se derrumbaron cuando resplandeció la verdad de la injusticia fundamental de la dictadura. En sentido contrario los ataques del conservadurismo del Siglo XIX se convirtieron en el reconocimiento histórico del liberalismo y las reformas del presidente Benito Juárez y de quienes las propiciaron en esa época. La historia, como se confirma así, no es determinada por encuestas de opinión ni por la voluntad de un gobernante. La historia y su juicio inevitable son producto de la verdadera sabiduría de una sociedad que da a cada quien el lugar que le corresponde.

Mucha sangre de hombres y mujeres que lucharon para acabar con la injusticia fertilizaron con ella la tierra patria. Con pena vemos cómo ahora a esta tierra le hacen falta agua y nutrientes; no permitamos que un solo hombre, una sola voz, convierta en desierto a este país por el que tanto se ha luchado.