Demócratas vs Trump

Hace una semana, comentaba con ustedes en estas líneas sobre la forma en que el proceso de ‘impeachment’ a través del que se pretendió destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber abusado de su poder al presionar al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy para investigar a uno de sus rivales políticos, lejos de afectarlo realmente, terminó fortaleciéndolo, tras la defensa partidista que hicieron sus correligionarios republicanos en el Senado.





De tal forma y con miras a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre, Donald Trump se encuentra fortalecido y en buena medida, diría que soberbio ante sus posibilidades de lograr la reelección, en tanto que los republicanos, ante la irracional y partidista defensa que hicieron de él en el juicio político, vieron aún más mermado su prestigio, debilitándose como partido.





Pero ante tal panorama, cobra importancia dar un vistazo a lo que tienen los demócratas en su proceso para elegir candidato presidencial, para lo que actualmente se encuentran en plenas elecciones primarias, mismas que lejos de sumar fuerzas entorno a los candidatos más consolidados, han generado confrontación y división, algo que sin duda termina por favorecer a Donald Trump.





Por una parte lucía fuerte el exvicepresidente Joe Biden, a quien Trump pretendió perjudicar con el caso de Ucrania, pero éste al parecer tiene reflejos políticos muy lentos y frente a esa situación que bien pudo ponerlo en la posibilidad de victimizarse, no aprovechó el panorama que prácticamente de forma gratuita se le planteó, casi no hizo réplica sobre el asunto y gradualmente ha terminado por desdibujarse, al grado que en las encuestas y las elecciones primarias que hasta ahora llevan, no ha pintado ni para el tercer lugar.





El que volvió a postularse y al parecer ahora con mayores posibilidades, pese tener ya 78 años, que serían 79 al momento de contender en las elecciones de noviembre príximo, es Bernie Sanders, quien resulta el más radical de izquierda de los precandidatos demócratas, algo por lo que el presidente Donald Trump lo ataca de forma constante. Sanders, quien es senador por Vermont, se encuentra en primer lugar en las encuestas, pero rebasando por muy poco a su principal contrincante, Pete Buttigieg.





Buttigieg, en contraste, tiene apenas 38 años y fue alcalde de South Bend, una pequeña localidad en el estado de Indiana, quien ha llamado la atención, tanto por tener el discurso más elocuente, como por su abierta homosexualidad, estando casado desde 2018 con su pareja, Chasten Glezman. El fuerte discurso de Buttigieg, ha ido mucho más allá de su orientación sexual, por lo que suma cada vez más adeptos, al grado de considerarse que podría terminar ganando la nominación demócrata.





Por otra parte, el candidato que más tardó en incorporarse al proceso, el multimillonario exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, financiando su campaña con sus propios recursos, se ha logrado colar rápidamente y se encuentra ya en el tercer lugar, afirmando que su principal objetivo es que Donald Trump no siga como presidente de Estados Unidos, considerando que ha sido enorme el daño que le ha hecho al país, por lo que abiertamente dice que en caso de no obtener la candidatura demócrata, apoyaría con sus recursos económicos al candidato que la ganara.





Ese es el panorama entre los demócratas que en noviembre habrán de disputarle la reelección al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde hace varios meses se encuentra en campaña, al tiempo que sus rivales parecen más pelear entre ellos que por buscar llegar a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo, algo que, aunque en realidad no lo quieran, termina por favorecer al actual mandatario.





Por lo pronto, Donald Trump, sigue en plena campaña expresando al parecer que “lo que no te mata, te hace más fuerte”.









