Derecho de manifestación

Recuerdo con cierta vivacidad la primera ocasión que fui a una manifestación, hace 35 años. Estaba iniciando la preparatoria, en 1987, y unos compañeros de la Escuela Superior de Música me invitaron a la marcha por el 2 de octubre, de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. Preparamos unas mantas, las pintamos en la propia escuela y, pocos minutos antes de salir, llegó “Pavarotti”, un estudiante de canto al que así apodábamos, a informarnos que había hecho una pinta en la parte de atrás de la escuela, sobre la calle de Vallarta: 2 de octubre no se olvida, INBA presente.

Seríamos unos 20 estudiantes, con las mantas parecíamos un contingente más grande.

Dos meses después, con motivo del Pacto de Solidaridad y Crecimiento Económico, volví a las calles a protestar. Para el 19 de febrero de 1988, tuve mi primer encuentro con los granaderos, que nos golpearon durante una manifestación de estudiantes de Bellas Artes.

A lo largo de mi vida he participado en decenas de marchas, plantones y protestas. También he sido testigo de decenas de manifestaciones de las que no he sido partícipe, incluyendo una de la Confederación General de Trabajadores de Francia, en la que me sorprendió la falta de civilidad: los manifestantes bebían cerveza y dejaban todo lleno de basura a su paso, detrás de ellos la municipalidad limpiaba el desastre, mientras que los automovilistas y motociclistas trataban de burlar los cortes vehiculares de la policía.

Estas tres décadas y media han visto caer dictadores y regímenes autoritarios. De los mayores recuerdos, indudablemente, cuando los alemanes derribaron el Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

Uno de los mayores símbolos del autoritarismo en todos estos espacios ha sido el desdén por quienes protestan. En los años 80 y 90 uno era el culpable de los problemas en que se metía por ejercer sus derechos. Después, al contrario, las autoridades llevaron toda la responsabilidad y, entre la falta de profesionalización y protocolos, los incidentes específicos se generalizaban como si fueran tan graves como la tragedia en la Plaza de las Tres Culturas en 1968.

El derecho de manifestación, hasta el momento, se tiene bien ganado. En los estados, quizá no tanto, no todos experimentan la misma tradición de lucha por las libertades y los derechos que la Ciudad de México.

El problema, hoy, es que ese derecho de manifestación está sujeto a un escrutinio oficial. Ya no importa la manifestación, ya no importa el mensaje o sus consignas, lo que importa es la obsesión por juzgar a la manifestación antes de que ocurra, durante y después.

Lo que vimos desde la semana pasada contra la manifestación de defensa al INE fue grotesco. Las autoridades juzgaron, minimizaron, adjetivaron a los convocantes y a los manifestantes. El derecho de manifestación es absoluto, no importa quién convoca, quién participa, por qué causa o con qué interés. Así lo dice el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

Lo que vimos desde el púlpito presidencial, desde la Jefatura de Gobierno y desde otras posiciones administrativas y políticas afines al partido en el gobierno, es grotesco y contrario al espíritu democrático.