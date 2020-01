Derechos humanos y cárcel

A los que hayan leído con atención el decálogo o medidas del Presidente de la República para el combate a la delincuencia y que se dio a conocer hace varios días, llamará la atención que en el punto 5 se refiera a los derechos humanos como, por ejemplo, desterrar el uso de la tortura en la investigación, en el ámbito de la policía y del ejército y respetar así mismo el debido proceso; aunque lo que es la tortura se puede ampliar y dilatar de muchas maneras, sucediendo lo mismo con el debido proceso. Es decir, abundan las ramificaciones de una y otro siendo insuficiente fijarse sólo en lo aparente, en lo meramente formal. Lo que pasa es que todo comienza con una idea que se transforma luego en realidad, por lo que en lo tocante a esa idea o ideación sus ramificaciones suelen esconderse y hasta disfrazarse. En tal virtud es imprescindible no perder de vista que innumerables alteraciones en el debido proceso recaen en el espacio de los derechos humanos y viceversa. Lo cual señalo porque para mí ambos son el eje del combate a la delincuencia.

Ahora bien, la privación o limitación de la libertad reflejada en el encarcelamiento o cárcel incluye de suyo una grave violación al debido proceso y a los derechos humanos si nos atenemos particularmente a la Constitución, al margen de que en la doctrina el tema origine planteamientos muy profundos y complejos. En concreto la cárcel no es ejemplar ni tampoco útil, porque los focos de la delincuencia siguen funcionando a pesar de que los delincuentes estén tras las rejas; lo que pasa con el narcotráfico y su violencia descomunal. Pero hay algo peor y que es la prisión preventiva, que por cierto critica magistralmente Carrara en sus Opúsculos. Me explico. El juez la ordenará oficiosamente en los casos a que se refiere el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales pasando por alto, como lo determinan los artículos 19 de la Constitución y 167 del citado código adjetivo, que se trata de una medida cautelar. O sea, ad cautelam lo sancionan a uno privándolo de la libertad lo cual es un absurdo pues la prisión preventiva -PENA privativa de la libertad- se impone CON ANTERIORIDAD a que haya sentencia derivada de un “juicio seguido ante los tribunales”, como lo dispone el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución. Es decir, ANTES DE QUE SE ESTABLEZCA LA CULPABILIDAD de la persona violándose flagrantemente la presunción de inocencia que en rigor es un derecho humano. La consecuencia evidente es que el artículo 167 es contrario a la Constitución en su artículo 14. La violación de un derecho humano se da también en que la prisión preventiva no permite la readaptación del individuo, en oposición al artículo 18 Constitucional y ello porque su supone equivocadamente que aquélla es una medida cautelar. Dándose por descontado que se viola igualmente el debido proceso. Para colmo y en dichas condiciones la prisión, oficiosa o no, se vuelve una especie oficial de tortura, de venganza. Habría que corregir a la brevedad esas deficiencias en nuestro sistema constitucional y legal, que son puntos rojos y negativos opuestos a la preocupación presidencial; puntos que afectan gravemente la lucha jurídica y política que lleva cabo el gobierno contra la delincuencia y la inseguridad. Erróneamente se suelen restringir a lo inmediato, digamos que a lo visible, las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso; siendo que abarcan un espacio mucho más amplio. La verdad es que todo derecho es en rigor humano y que en todo proceso penal lo debido -constitucional y legal- es lo que fundamentalmente se debe respetar.

