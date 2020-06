Derechos laborales: embarazo y lactancia

“Faltan 6 semanas para que tenga acceso a mi licencia de incapacidad. Me hablaron de la empresa esta semana para decirme que en los siguientes días me dirán mis horarios para el regreso a la oficina”, explica Guadalupe Martínez, quien trabaja en la recepción de una empresa de productos alimenticios, y agrega que siente mucho temor por el regreso, “desde marzo estuve en casa, apoyando en labores administrativas, pero ya sé que hay que volver a la recepción. Me angustia perder el trabajo, pero también siento temor de contagiarme por el riesgo a mi bebé”.

Mariana Villalobos, representante de Fundación Lobos, organismo dedicado la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en periodo de embarazo o lactancia explica que, en el marco de la emergencia sanitaria es frecuente que los Patrones o responsables del personal en los centros de trabajo desconozcan los derechos laborales ante la contingencia. La experta agrega que, si bien es cierto que hay grupos poblacionales que, por la naturaleza del virus son vulnerables como son los adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas; también lo es que las mujeres en periodo de embarazo o lactancia la Ley les otorga de manera puntual derechos laborales ante la emergencia sanitaria.

“Aunque la transmisión del virus no ocurra por medio de la leche materna, por el hecho de ser mujeres en periodo de embarazo o lactancia la Ley Federal del Trabajo en el artículo 168 establece que, ante una contingencia sanitaria, se debe evitar asistan a sus centros de trabajo”, explica la experta y añade que es importante puntualizar que esto atiende al respeto de un derecho humano como es el Interés Superior del menor y no se puede someter a una condición sujeta al trabajo de la madre; por lo que de manera independiente al tipo de contrato y a la naturaleza del mismo, de la antigüedad, o de otras condiciones laborales, las mujeres que amantan o están embarazadas tienen el derecho de no asistir a su centro de trabajo.

La especialista comenta que la Ley tiene lagunas importantes que no se han corregido, y una de ellas tiene relación al periodo de lactancia, el cual es comprendido por el empleador regularmente como lo marca el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, es decir hasta los 6 meses; “sin embargo, la Guía Federal de Fomento de una cultura de la lactancia materna en los centros de trabajo, elaborada por la Secretaria del Trabajo y Prevención Social, junto con otras instituciones como UNICEF, va alineada a la Estrategia Nacional de Lactancia y a la Ley General de Salud, en el sentido de impulsar la lactancia por lo menos hasta el segundo año de vida, por lo tanto restringirla en los primeros 6 meses sería violatorio de los derechos de las niñas y los niños”, comenta Mariana Villalobos.

La representante de Fundación Lobos recomienda a las madres con bebés mayores de 6 meses y que continúan la lactancia, entreguen a la empresa un comprobante médico pediátrico–ginecológico que asiente que todavía se encuentran amantando; el periodo de lactancia es mientras madre e hijo o hija estén practicando la lactancia, si limitación a una temporalidad restrictiva de los 6 meses. No obstante, expone que desafortunadamente la realidad a la que se enfrentan las mujeres es que de manera frecuente es que en los centros de trabajo no reconocen la protección de la lactancia pasados los 6 meses de vida de las niñas y los niños.

“Lo que recomendamos en las asesorías legales es que, ante la emergencia sanitaria que actualmente vive nuestro país, soliciten el permiso de no asistir al centro de trabajo por escrito. En Fundación Lobos les damos un formato con instrucciones precisas y claras para que lo entreguen al empleador. La Guía de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y el documento publicado de Preguntas frecuentes: situación laboral ante el Covid-19 elaborado por la Secretaría del Trabajo y de Prevención Social, puntualiza que las mujeres en periodo de embarazo o lactancia no deben de asistir a sus centros de trabajo. Esto no atiende a la naturaleza de la pandemia, atiende a un derecho laboral que es permanente, universal e irrenunciable”, afirma la experta.

Guadalupe Martínez comenta sentir mucha incertidumbre por su futuro laboral, “no sabemos si habrá cambios por el COVID en la empresa; y voy a ser mamá en unos meses… - hace una pausa y continúa- quiero cuidar mi trabajo, ahora más que nunca necesito el ingreso, pero también voy cuidar mi embarazo. Sé que con un contagio la vida de mi bebé y la mía están en riesgo,” concluye.

Para finalizar, Mariana Villalobos exhorta a que las mujeres que necesiten asesoría legal entren en contacto con Fundación Lobos para que reciban orientación y puedan así aclarar sus dudas, “esto que se solicita no es un derecho condicionado, no es una prestación, es parte de la política pública con perspectiva de género que permite visualizar a la infancia como eje central de toda la actuación política”.

Lo que debes saber

“Al tratarse de actividades laborales permitidas no deberán laborar las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas no transmisibles (como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica o enfermedad cardiaca), o quien esté bajo algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico”.

Fuente: Preguntas frecuentes: situación laboral ante el Covid-19, Secretaría del Trabajo.

Fundación Lobos @fundacionlobos correo: fundaciónlobos@hotmail.com

Preguntas frecuentes: situación laboral ante el Covid-19, Secretaría del Trabajo.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545568/PREGUNTAS_FRECUENTES_STPS-6_abril-1013.pdf

Secretaria del Trabajo, Derechos laborales en el periodo de lactancia y embarazo.

https://www.gob.mx/stps/articulos/sabias-que-la-ley-federal-del-trabajo-lft-protege-tus-derechoslaborales-desde-tu-embarazo-y-en-el-periodo-de-lactancia

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Teléfono: 55 59 98 2000 Ext: 44740 y 44741

Atención a la ciudadanía: 800 717 2942 y 800 911 7877