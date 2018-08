Derogar la estorbosa ley de la realidad

1.- En el vertiginoso vendaval de las promesas –unas difíciles de cumplir, otras imposibles de trazar siquiera-, muchos parecen desdeñar las cicatrices de la demagogia, no solo no restañadas con el bálsamo del buen juicio, sino escaldadas con la firme intención de ahondarlas en ensoñaciones que jamás podrán cumplirse, aunque se abra el mar para surcarlo, y se acomoden los peñascos para sembrar árboles frutales y cosechar refinerías de Premium. Con esa capacidad de distracción de los temas trascendentes y en vías de concreción tangible, hacia arrebatos de la ocurrencia etérea y a todas luces inútil, como el tren Maya, si casi nada nos extraña, casi todo nos confunde de más. Ya se acerca el cometa a su segundo Informe de Gobierno, y le faltan cien días para ceñirse la Banda.

2- Visto que el solo contrapeso que tiene es el de la realidad, que ya deroga a su placer para pronto, sitúa el magno proyecto del Aeropuerto de México bajo la hoz de su consulta popular, en la que su pueblo aclamará su decisión tomada desde antes. Los cálculos más precisos y puntuales; los estudios más autorizados, los capitales ya invertidos; la edificación dilatada 30 años ya en marcha, los empleos ya creados; las expectativas en vías de concretarse, la visión de México a medio siglo, vaya, hasta el razonamiento de su propio secretario de Comunicaciones, al caño del capricho.

3.- Es tal el grado de confusión que produce con su terquedad, que no hay crestomatía capaz de explicar, si ya usó el tema como ariete de campaña y ya ganó; si la obra del Aeropuerto que tanto ludibrio le causa lleva 31 por ciento de avance, es un polo de desarrollo para un millón de personas y cuesta 100 mil millones cancelarla; si se sabe lo que costará a las aerolíneas, y el calvario que sufrirán los viajeros que deban usar dos terminales para moverse; para qué insistir en la duda y encarecer de más la obra de infraestructura, no del sexenio ni de Peña: de México. Y peor, decir que no decidirá él, cuando se le eligió justamente para inclinar la balanza y asumir las decisiones.

4.- En esa vorágine de inconsecuencias pues, en que fiel a su costumbre y su rutina de campaña que se sabe es lo que más quisiera prolongar, más allá de sus días si le fuera dable, los ordinarios mortales olvidamos el diario acaecer de las normalidades, y con ello reflexionar sobre algo más que la tormenta cada tres minutos de anuncios, designaciones, exhumaciones y regresos al antepasado a que nos tiene sometidos como en tormento de electroshok, hasta en la súbita desaparición del Presidente en funciones, hemos dejado de lado la importancia crucial que cobra la existencia de los partidos políticos, que el tsunami no alcanzó a desraizar de cuajo.

5.- Por extemporáneo que parezca, y por mínima la expresión a que ha quedado reducida, los otros partidos políticos forman la oposición. Y aunque parece burla, cuándo entenderán el perdedor y sus cabecillas, que al PAN le robaron su esencia de generosidad y moderación sin margen de sutileza. Que al PRD le sustrajeron su identidad y su objeto originario para dejarle un naufragio sin tabla, y que al PRI le enajenaron el invaluable activo de sus militantes y su estructura. Titánica tarea de volverlos a la vida.

camilo@kawage.com