Des-Aforada | El primer billón en intereses

¿Usted paga intereses por el crédito que debe? ¿Este año deberá ajustar algunos ingresos para pagar esta deuda? ¿Seguirá gastando como antes? ¿Le afecta la inflación? ¿Y el aumento en las tasas de referencia de Banxico?

No crea que es el único o única. El gobierno también tiene un panorama complicado, en el que deberá destinar cada vez más dinero al pago de intereses de la deuda, tendrá que ajustar sus ingresos y moderar ciertos gastos o al menos eso haría alguien en su sano juicio ¿o no?

Para este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima pagar 1.10 billones de pesos en lo que denomina el Costo financiero de la deuda, que se conforma del pago de intereses, amortizaciones y comisiones. Y para el siguiente año, este pago será por 1.12 billones de pesos.

Es un pago histórico, nunca antes se habían destinado tantos recursos por el costo de la deuda; ni con Enrique Peña Nieto, que durante su gobierno, la deuda total del país empezó a ascender y rompió por primera vez la barrera del 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para que se dé una mejor idea de estos 1.12 billones de pesos que se pagarán en 2024, las empresas más importantes para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrán un gasto programable de 1.11 billones de pesos para este año.

¿Y cómo se pagará? Bueno, como expliqué en la columna pasada, la principal fuente de ingresos del gobierno provienen del cobro de impuestos como el ISR, IVA y el IEPS. Para 2024, Hacienda espera captar 4.55 billones de pesos por esta vía, es decir, el pago de intereses absorbería 25% de los ingresos tributarios.

En 2018, año de la transición, el gasto que se destinó al pago de intereses de la deuda representó 20% de los ingresos tributarios; en 2019 consumieron el 20.8%; en 2020 (año de crisis y en el que según el gobierno no se endeudó) fue 20.5%; mientras que en 2021 absorbió 19.3% y en 2022, el costo de la deudo representó 21.4% de los ingresos tributarios.

Lo importante de señalar este gasto, es que el gobierno no puede dejar de pagar estos intereses, pues de hacerlo se metería en un problema con las calificadoras y evidentemente con sus acreedores. Y no es que exista un riesgo de que no se pague, el problema radica en la capacidad de ingresos que se tenga para este año.

Este crecimiento dependerá en gran medida de cuánto avance la economía mexicana, si el PIB crece, los ingresos aumentan y por tanto hay dinero para cubrir gastos. Hacienda mantuvo una expectativa del PIB de 3% para este año y también para 2024.

Los análisis de sensibilidad de riesgos de Hacienda indican que por cada medio punto que no crezca la economía, habría un faltante de ingresos tributarios de 25,000 millones de pesos, y peor aún, por cada 100 puntos que aumenta la tasa de referencia a lo que prevé Hacienda (11.3% en 2023 y 8.5% nominal en 2024) habrá un faltante de 28,796 millones de pesos.

No hay que dejar de pensar en el gasto en pensiones, los programas sociales y los proyectos insignia de este gobierno. Sin duda, habrá que cuadrar bien las cuentas. ¿A usted le cuadran?

