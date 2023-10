Des-Aforada | La Nobel de Economía 2023  y el caso mexicano

"Nunca tendremos igualdad de género hasta que también tengamos equidad de pareja", dijo Claudia Goldin, la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023 al New York Times . Un breve, pero poderoso mensaje, que me hizo recordar el sistema que seguimos reproduciendo con lentos avances sobre la brecha salarial de género y cómo el trabajo doméstico sigue recayendo en gran medida en las mujeres mexicanas, a pesar de que tenemos una importante contribución a la economía de este país.

Sólo daré unos datos y después compartiré dos breves historias que nos muestran los grandes desafíos que aún se tiene en el país para cerrar las brechas y replantear el sistema cuando una persona o parejas deciden tener hijos, pues el trabajo de Goldin se basa en señalar cómo se obstaculiza el desarrollo económico de una mujer, respecto de la de un hombre, especialmente cuando llega la maternidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, una mujer entre los 20 y 29 años de edad percibió en promedio ingresos de 6,063.6 pesos; mientras un hombre percibió 8,503 pesos al mes. La brecha es mayor si aumenta el rango de edad. Una mujer entre 30 a 39 años ingresó en promedio al mes 7,878 pesos y un hombre 12,209 pesos. La mayor brecha puede ser en gran medida a que Ias mujeres se embarazan y en muchos casos deben dejar de trabajar y cuando quieren regresar, lo hacen con un menor salario o bien, tienen que empezar desde cero.

Como es el caso de Nayelly, una mujer muda que tiene mellizos y se dedica a vender productos por catálogo de la empresa Natura. En una entrevista en la que contamos con una intérprete de lenguaje de señas, me contaba que ella gana alrededor de 4,000 pesos mensuales (el salario mínimo en el país es de 6,223.2 pesos al mes).

Ella trabajaba en el mundo de la moda, pero luego tuvo que dejarlo porque fue madre de mellizos y se le complicaba encontrar empleos que le permitieran no descuidar a sus hijos y que la contrataran por sus condiciones. Platica que en redes sociales se encontró un video de una mujer hablando su mismo lenguaje ofreciendo productos Natura y decidió buscar esa opción.

Su pareja la apoyó, pero sus ingresos son diferentes y también las responsabilidades del hogar. Con lo que percibe puede completar gastos como el gas o la luz o cubrir cosas que sus hijos necesitan; dice que tiene mucha fe “a veces me angustio, pero con fe puedo seguir avanzando porque puedo tener un ingreso”. Cuando hay ofertas en fechas como el Día de las Madres, lo pongo en whats y la gente me busca.

Otro caso es el de Jessica Roldán, economista en jefe de Finamex y madre de gemelas, es una excepción sobre la tendencia que normalmente vemos en el país. Comparte que en los lugares donde ha trabajado ha convivido con mujeres que tratan hacer un ambiente más parejo para todas y todos con el fin de que no se vean afectados los aspectos familiares.

Antes y después de ser madre, “tenía un equipo en el que éramos muchas mujeres, mi jefa era mujer, y mis pares igual. Y entonces tratábamos de hacer guardias, unas nos íbamos más tarde unos días y luego las otras hacían lo mismo (…) siempre estuve inmersa en un entorno que era muy vocal para pelear por los espacios que necesitábamos y merecíamos”.

Cuenta que ella decidió postergar su maternidad para consolidarse como economista y después decidió ser madre. Asegura que se siente con la solvencia económica para sacar ella sola a sus hijas, aunque actualmente cuenta con el apoyo de su pareja. Respecto a las tareas domésticas, reconoce que no es sencillo, no tanto porque él no quiera cooperar, sino que las mismas estructuras laborales complican que puedan ser parejas la repartición de tareas.

Desde el liderazgo que ella ejerce está convencida de que desde adentro de las organizaciones hay que luchar constantemente para que los equipos de trabajo sean equitativos. En particular, en donde los ascensos y los incrementos de sueldos estén guiados por resultados.

Es necesario y urgente que si en verdad buscamos un país o un mundo más equitativo, cambiemos el chip y pensemos desde lo femenino y no desde lo masculino, del que tenemos siglos de evidencia que es muy desigual y afecta al desarrollo de las mujeres y son poco inclusivos.