Des-Aforada | La promesa de las pensiones 

“Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”, dice aquel famoso refrán y en épocas de precampañas presidenciales se podrá aplicar más de una vez.

Uno de los temas que seguramente estarán dentro de las agendas de los candidatos será el de las pensiones. De hecho, el mismo presidente ya lo hizo recientemente en su conferencia matutina del pasado 19 de junio, en la que volvió a mencionar que para el próximo periodo de sesiones buscará modificar el artículo 4to de la Constitución para que las personas puedan acceder a la pensión universal desde los 65 años y no desde los 68. Actualmente, las personas que tienen 65 años pueden solicitar ya esta pensión, pero el presidente quiere dejar evidencia en la Carta Magna.

De acuerdo con el Inegi, en el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México residían 17.95 millones de personas de 60 años y más , lo que representa 14% de la población total. Además, se estima que 33 de cada 100 personas adultas mayores forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y 67 en la no activa. Y de acuerdo con estimaciones de la Conapo, para el 2050 alrededor del 21.5 por ciento de la población mexicana será de 60 años y más.

Esto me lleva a pensar en el gasto en pensiones que tendrá el siguiente gobierno. Cuando inició este sexenio, el presupuesto del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores fue de 100,000 millones de pesos en 2019, para este año ascendió a 339,341 millones de pesos, es decir, 3.4 veces mayor.

Mientras el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente también se triplicó al pasar de un presupuesto de 8,500 mdp en 2019 a 26,577 millones de pesos para 2023.

Definitivamente no estoy cuestionando el que se deban o no entregar estos apoyos a los adultos mayores, sino de cómo se van a financiar estos recursos que crecen aceleradamente, especialmente porque los ingresos que genera el gobierno no avanzan en la misma magnitud y más de un experto ha mencionado la urgencia de una reforma fiscal.

Además, debemos considerar el gasto que se destina cada año al pago de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector público como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y todas las dependencias públicas. En 2019, estas pensiones sumaron un total de 877,500 millones de pesos y para este año, este gasto ascendió a 1.33 billones de pesos.

Para dimensionar esta cantidad, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) realizó un análisis en el que muestra que el gasto en pensiones se comería prácticamente todos los ingresos que se obtiene por el cobro del IVA, pues se espera recaudar 1.4 billones de pesos.

Además, refiere que el esquema de pensiones carece de perspectiva de género. Por un lado el programa de pensiones, que si bien se jacta de entregar este beneficio a más mujeres que hombres, solo lo hace por cumplir una cuota porque “realmente no atiende las necesidades específicas de las mujeres adultas mayores”.

En tanto el otro sistema de cuentas individuales (afores), también tiene el mismo problema porque las pensiones que reciben las mujeres son 14% inferiores a las que reciben los hombres.

Para los políticos siempre será más fácil prometes que buscar soluciones estructurales que permitan realmente mejorar la equidad y calidad de las personas adultas mayores, pero es nuestra responsabilidad como ciudadanos cuestionar a los que quieren representarnos cómo financiarán este derecho o bien a costa de qué van a dar estas pensiones y sobre todo exigir más perspectiva de género en las reformas que busquen hacer.