Des-Aforada | Las transiciones de la Consar

El regulador y supervisor de las diez afores que manejan más de 5.4 billones de pesos no termina por estabilizarse ni de tener una ruta clara sobre cómo se mejorarán las pensiones de las siguientes generaciones de trabajadores que se jubilarán bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1997.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha tenido tres presidentes en casi cinco años y más que ayudar a entender cómo se estará aplicando el aumento de las aportaciones para el retiro y cómo mejorar la competencia entre las afores, ha quedado minimizado y casi invisibilizado.

Evidentemente no ayuda la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su visceral forma de ver a los reguladores como un resultado de las políticas “neoliberales” de sus antecesores.

Abraham Vela Dib realizó un diagnóstico sobre “el tsunami” que se venía con las pensiones si no se hacía una reforma estructural. Obligó a las afores a reducir las comisiones que cobraban a los trabajadores llevándolas a un nivel promedio de 0.50 por ciento, lo que disgustó a más de una administradora, especialmente Azteca que buscó ampararse.

Colaboró para que la reforma en pensiones se aprobara antes de que iniciara un caos social como en Chile con las AFP. Parecía que Vela Dib mantendría su cargo por un buen rato, pero las declaraciones que hizo sobre que las afores no tenían ni un peso invertido en los proyectos insignia del gobierno porque no pueden destinar recursos en activos riesgosos, no les gustó en la Secretaría de Hacienda.

En septiembre de 2021, Rogelio Ramírez de la O nombró a Iván Pliego como nuevo presidente de la Consar, lo cual no fue tan bien visto porque Pliego era titular de Afore PensionISSSTE. Dentro de sus planes estaba reducir los costos regulatorios de las afores, permitiéndoles usar las reservas de los fondos pensionarios, lo cual no se consolidó. También apoyó la creación de los asesores provisionales.

Y una de las tareas que dejó pendientes al tercer presidente de la Consar, Julio César Cervantes Parra, es aclarar los alcances o afectaciones de prohibir los traspasos de cuenta en las afores y qué pasará con el uso de las reservas para reducir los costos regulatorios. Además, tendrá que negociar con las afores las comisiones para el último año de gobierno de AMLO, y sobre todo mejorar la relación entre los trabajadores y su afore.