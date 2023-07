Des-Aforada | Mi afore no se adapta a mi realidad laboral 

Hola. Soy Elizabeth. Soy generación millennial y me pensionaré por Afore. Si bien me va y haciendo aportaciones voluntarias tendré una pensión que represente 22% de mi actual salario, según la calculadora de pensiones de la app AforeMóvil.

Sí. Me deprimí. Mi afore no entiende ni se adapta a mi realidad laboral.

Mi primer trabajo fue en una heladería de Santa Clara donde fue la primera vez que me registraron ante el IMSS y me asignaron una afore (nunca me enteré cuál era). Duré cerca de dos años.

Después estuve en trabajos informales en los que no cotizaba para el seguro social, tampoco hacía aportaciones a la afore ni menos para el Infonavit.

Terminé la universidad y empecé mis primeros pininos en un periódico. La verdad estaba poco interesada en si cotizaba o no en el IMSS y mucho menos si estaba ahorrando para mi pensión. En realidad, solo quería seguir trabajando y adquirir experiencia. Cambié varias veces de trabajo. Estuve entre la informalidad y la formalidad laboral.

Hasta que llegué a otro periódico en el que me daban prestaciones básicas por ley. En ese lugar me pagaban dos empresas y cotizaba al mínimo en el IMSS, lo cual era ilegal. Si bien me elevaron el salario más de una ocasión, seguí cotizando al mínimo, porque ¿qué persona tiene la paciencia y las ganas de enfrentar a su empresa? Duré cerca de siete años.

Ahí tuve la oportunidad de conocer qué eran las afores, cómo surgieron, cómo funcionan y hasta cómo se coluden. Entendí que era un sistema poco funcional para la realidad laboral mexicana y sobre todo poco empático con la situación laboral que viven la mujeres.

El sistema de afores nació con la idea de hacer sostenible el pago de pensiones ante el cambio demográfico de una mayor población de la tercera edad a menos jóvenes. Además, el gobierno ya no se encargaría de administrar las pensiones de las personas que empezaran a cotizar en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, sino las afores harían ese trabajo e invertirían el dinero de los trabajadores en los mercados financieros para generarles rendimientos. Y parecía todo bien.

Esta visión de las afores se hizo pensando en que una persona trabaja siempre en la formalidad laboral, que cotizará con su salario real en el IMSS y que sus ingresos aumentarán.

Pero la realidad laboral mexicana dista mucho de esta lógica. Hoy en día 32.1 millones de personas trabajan en la informalidad laboral, lo que representa 55.2% de la población ocupada, de acuerdo con Inegi. Entonces, toda esta población no cotiza ni al IMSS ni al ISSSTE, no tiene aportaciones (patronales) a la afore ni a la vivienda.

La tasa de desocupación en la informalidad es mayor en las mujeres que en los hombres, en 28.8% y 28.2%, respectivamente, lo que nos dice que habrá más mujeres sin recibir una pensión.

Y las mujeres cotizan menos a la seguridad social ya sea por un menor salario, porque registran menores semanas (por la maternidad y su tardío retorno al campo laboral) y porque tienen una mayor migración entre lo laboral y lo informal.

Si bien en 2021 se hizo una reforma a las afores, la realidad es que se hizo sin una perspectiva de género, sin pensar cuál es la situación laboral de las mujeres en este país, pero sobre todo sin entender que hay una informalidad enorme que sigue sin atenderse.

@ElizaAlbarran