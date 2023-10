Des-Aforada | Queridas, no les deben el empleo

Entrevisté a tres mujeres buscando comprobar unos datos de cómo las mujeres perciben menos ingresos que los hombres cuando se atraviesa la maternidad . Lo encontré, pero también me topé con un problema sistemático de lo difícil que es ser mujer en un mundo laboral machista, pues todas tuvieron miedo de hablar sobre su embarazo por no perder un ingreso, trabajan de más con tal de demostrar que pueden ser eficientes mientras son mamás, aceptan cualquier salario y de paso deben sentirse agradecidas y bendecidas por tener empleo.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) que realiza el Inegi, muestra que el ingreso promedio que percibió un hombre sin hijos fue de 8,365 pesos al mes en 2022, pero este monto se eleva 112.2% cuando se considera a un hombre con un hijo, es decir, percibió 17,749 pesos.

Cuando es una mujer sin hijos, el ingreso promedio fue de 6,620 pesos, pero cuando se trata de una mujer con un hijo el ingreso apenas sube apenas 13.3% con apenas 7,501 pesos. Es brutal la diferencia.





Estos datos los podemos ver reflejados en la historia de Viridiana y su pareja. Ambos trabajan. Ella es profesionista, tiene dos empleos y en uno de ellos lleva más de diez años. Cuando se embarazó, tenía un poco de nervios de contárselo a su jefe por miedo a que la despidieran, pero expresa “tuve la fortuna y la bendición de que me han apoyado”.

A lo largo de estos diez años nacieron sus dos hijos. Cuenta que en ese periodo a su pareja le subieron de manera significativa el salario y a ella apenas le subieron 500 pesos. Si bien su pareja le ayuda en las labores domésticas, Viridiana siempre hace más que él, lo cual no le pesa, pero le entristece que sus hijos asocien la idea que su papá trabaja más porque pasa más tiempo fuera de casa que ella.

La ENIGH también muestra que las mujeres que trabajan también dedican 76.8 horas a la semana a los cuidados del hogar o de algún familiar, mientras los hombres que trabajan dedican 70.7 horas a la semana.

Estephanie, también profesionista, cuenta que ella percibió un mejor ingreso laboral después de ser madre. Pero no fue fácil. Se embarazó en el año de la pandemia, se lo contó a su jefe inmediato y en la noche Recursos Humanos le habló para despedirla. Encontró otro empleo, en el que no contó su situación por miedo a que no la contrataran. Después de unos meses, les habló de su embarazo y aunque esta empresa no le daba seguridad social, ella trabajaba más de lo que debía para que no la despidieran. Pasaron unos meses y encontró un trabajo en el que pudo mejorar su ingreso y equilibrar su vida profesional con la familiar. Cree que ello se debe a que su jefa inmediata también es madre.

Para Diana tampoco ha sido sencillo. Ella es de Guerrero, terminó la secundaria y se vino a la CDMX en busca de mejores oportunidades. Encontró empleo, pero se enamoró y embarazó de su primer hijo. Dejó de trabajar casi tres años. Su pareja aportaba, pero después del segundo hijo empezaron los problemas y un día sin más los abandonó. Ahora ella se hace cargo de todo. Trabaja en una estética en la que gana 2,500 pesos a la semana y los cuales divide entre la renta, comida, escuela y otros gastos. “A mí nunca me ha alcanzado sin hijos y con hijos”, dice amargamente.

A ellas y a todas las madres que trabajan, les digo: queridas, son increíbles y unas chingonas. No les deben nada.