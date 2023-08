Des-Aforada | Ricardo Monreal ¿subirá impuestos?

El aspirante a obtener la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024, Ricardo Monreal, cerró su gira de autopromoción en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en la alcaldía Cuauhtémoc. Estuve de chismosa escuchando su discurso y uno de los tantos temas que tocó fue la discrepancia entre el ingreso y el egreso público.

El exsenador reconoció que es un problema grave que se debe atender con una reforma fiscal integral que permita entre muchas otras cosas pagar “las pensiones raquíticas” que reciben los trabajadores y que las reservas actuariales de las pensiones no son sólo un problema del sector público, sino también del privado.

“El ingreso que recibe la nación es menor o será menor que el egreso; no puede crecer el ingreso si no hay una planeación y una reforma. Nos tendremos que acostumbrar a generar condiciones de mayor justicia y a pagar TODOS impuestos porque viene una etapa complicada si no resolvemos la discrepancia entre ingreso y egreso con una reforma fiscal integral”, dijo el militante de Morena en su mensaje.

Me llamó la atención porque justamente, hace unos días revisaba el balance financiero del sector público y me encontré con un déficit presupuestario de 420,018.7 millones de pesos en el primer semestre de este año, el cual fue mayor en 87.4% al déficit del mismo periodo de 2022 que fue por 210,311.7 millones de pesos, según muestran las estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

Dicho déficit presupuestario se debió en gran medida a que los ingresos totales del sector público fueron 1.5% menores en el primer semestre de este año con un total de 3.46 billones de pesos. Fueron menores en gran medida a la caída de 23.9% que tuvieron los ingresos petroleros como efecto de la apreciación del peso frente al dólar; en tanto los ingresos tributarios mostraron un avance de 4.1%. Sin embargo, la recaudación del IVA cayó 8% anual en los primeros seis meses de este año.

Por el lado del gasto, se observó un aumento de 3.7% anual y en términos reales con un total de 3.88 billones de pesos. Y si bien aumentó el gasto neto público, uno esperaría que fuera por una mayor inversión, pero en realidad cayó 16.1% anual con un total de 507,987.1 millones de pesos. En tanto el pago de intereses por el endeudamiento del país creció 34% y se destinaron 553,268.2 millones de pesos. Es decir, el gobierno gasta más en pagar intereses de la deuda que en capital. Tremenda situación.

Y estos montos son superados por el pago a pensiones y jubilaciones del sector público, que fueron por 642,238.8 millones de pesos, un aumento anual de 6.2%.

Entonces, qué bueno que el funcionario que presume 42 años de experiencia en el servicio público reconozca que hay un serio problema en el presupuesto y en las pensiones, pero ¿estará dispuesto a reducir la popularidad política y sacrificar votos para proponer nuevos impuestos a los mexicanos?

“Ya veremos, dijo el ciego”.

