Des-Aforada | Tengo IMSS, pero me atiendo con Dr. Simi

No suelo enfermarme mucho, pero cuando se me bajan las defensas o los taquitos me hacen daño, recurro normalmente a alguna de las farmacias del Dr. Simi donde suelen tener a una doctora o doctor que da consultas, o si la quincena no estuvo tan mal, me doy “el lujo” de ir a farmacias San Pablo, donde creo es más seria la atención. “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, dirían por ahí. Generalmente, no gasto más de 400 pesos por la consulta y los medicamentos.

Llevo cotizando en el IMSS más de diez años y nunca me he atendido en una clínica u hospital público porque me da miedo encontrarme con esas historias de terror que suelen contar familiares o amigos sobre la larga espera y el mal servicio que dan.

De acuerdo con datos de Coneval, al cierre de 2022, más de 17.3 millones de mexicanos decidieron atenderse en clínica sus hospitales privados, lo que significó un aumento de 34.8%, respecto de 2018; mientras que en los consultorios de farmacias se atendieron 12.5 millones de personas, 46.9% más que en 2018.

Esta cifra contrasta con las personas que buscaron atenderse en el IMSS, pues en 2018 fueron 9.7 millones; mientras que en 2022 fueron 9.09 millones, es decir, hubo una reducción de 4.2%. Es sorprendente, considerando que en esta institución pública se tenían registrados 21.4 millones de afiliados en 2022.

Cada mes, me descuentan casi 7% de mi salario para destinarlo al seguro social(ahorro para el retiro, salud y vivienda), pero nunca ocupo los servicios del IMSS. A eso debo sumar los 400 pesos que gasto por buscar un servicio privado y aparte lo que destino para mis terapias y los medicamentos que tome.Sí, hasta cierto punto soy privilegiada porque sé que muchas personas están en condiciones inimaginables.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENGIH) 2022 muestra que un hogar afiliado al IMSS, gasta un promedio de 5,350 pesos al año, y yo me pregunto ¿para qué tenemos al IMSS si de todas formas gastamos en servicios privados?

Ojo,no quiero decir que quiero la privatización de la salud, sino que debería replantearse el sistema no solo por el bien de los mexicanos, sino también por las finanzas del organismo público. En algún momento se habló de un esquema de subrogación de los servicios de salud, que significa que las cuotas que hacen los trabajadores a la seguridad social, se tomen en cuenta para la adquisición de algún tipo de seguro privado, me explicó Rodolfo De la Torre, economista por el ITAM y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.

Si una empresa da a sus trabajadores un servicio de salud privado, quedaría exenta de las cuotas de seguridad social en la parte de salud. Pero hasta ahora este gobierno ni los anteriores han querido explorar esta posibilidad y prefieren que los mexicanos gasten al doble, se tengan malos servicios de salud y que los organismos sean insostenibles. “Hay mucha resistencia a este tema porque se piensa que se buscaría privatizar el sistema de salud!”, indica De la Torre.

Perola realidad es que la mayoría de los mexicanos nos atendemos en servicios privados. Y justo este vacío en la política de salud es aprovechado por empresas que cuentan con los recursos y permisos para poder abrir sus farmacias y ofrecer servicios de salud. Y es tan redituable este negocio que incluso Walmart abrió recientemente su Centro de Servicios Médicos y que seguramente se expandirá, ya veremos si lo hace de la manera correcta o recurrirá a la corrupción como lo hizo hace algunos años.

En fin. No dudo que si se abre una farmacia cerca de mi casa, preferiré ir ahí a alguna clínica del IMSS.