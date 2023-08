Des-Aforada | Ya me quiero jubilar

Apenas es lunes y ya me quiero jubilar; luego miro que las personas que se han pensionado por afore reciben menos de un salario mínimo y se me pasa.

Hace unos días, en este diario se publicó que hasta junio de este año, 48, 347 personas que se habían pensionado bajo el régimen de afores y contrario a lo que se esperaba en 19997 cuando se creó este sistema, las personas están recibiendo una pensión promedio de 4,926.1 pesos , lo cual es menos a un salario mínimo en este año por 6,223.2 pesos mensuales.

Estos datos me han dado vueltas en la cabeza porque a mi me faltan 32 años para la edad de retiro y sinceramente no me motiva mucho recibir menos de un salario mínimo de pensión. Dirán los expertos en finanzas personales “pues ponte a ahorrar” y les prometo que lo hago y lo seguiré haciendo, ya sea en Cetes Directo o en tandas (sí, soy de las que también ahorra en tandas y no me arrepiento).

Dejé las aportaciones voluntarias en 2020 porque no pude disponer de ese dinero como esperaba y en una situación extraordinaria. En fin. El punto es que seguiré ahorrando, pero ¿es suficiente? ¿Cuánto de rendimientos me darán las afores? ¿Qué puedo esperar si a las personas que año con año se les descontó de su salario para su pensión recibieron menos de un salario mínimo?

También me cuestioné esto porque, mientras las personas recibían esta pensión mínima, las afores aumentaron sus utilidades de manera muy significativa.

En el primer semestre del año, entre las diez afores que conforman el mercado reportaron utilidades netas de 5,005.5 millones de pesos, lo que contrasta con las utilidades del mismo periodo de 2022 por 1,410.4 millones de pesos. Estamos hablando de que las ganancias de las afores crecieron 255% en un año, según datos de la Consar ¿y la pensión cuánto creció?.

La afore que más aumentó sus utilidades netas fue Citibanamex con 336% anual y un total de 637.1 millones de pesos. Que por cierto no sabemos qué va a pasar con esta afore tras la venta de Banamex, queda pendiente si se fusionará o se quedará con el mismo nombre.

A pesar de que les redujeron significativamente las comisiones a un promedio de 0.50%, las afores siguen ganando, porque mientras exista empleo formal y nuevas cuentas, su negocio se mantendrá estable. Siempre tendrán una entrada segura de recursos. En el primer semestre percibieron ingresos por el cobro de comisiones un total de 15,313.3 millones de pesos, un crecimiento anual y nominal de más de 6%.

Y no se diga este año y los siguientes cuando las aportaciones aumentarán y serán de 15% del salario del trabajador. Negocio cerrado.

Yo sé que mi ahorro en tanda tiene muchos riesgos como la inflación, pero al menos sé cuánto me van a entregar cuando me entreguen mi número, confío en la persona a la que le entrego mi dinero cada quincena. Y no es mi único mecanismo de ahorro, también uso la aplicación de tandas Cetes y Mercado Pago, las cuales me han resultado más eficientes y accesibles.

