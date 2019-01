“TANQUE LLENO POR FAVOR…”





A solo una semana de estrenar el presente 2019 y a sabiendas de que este será un año complicado –por decir lo menos-, no solo se ha incrementado el precio de los hidrocarburos, además padecemos el desabasto de combustible en prácticamente todo el país y ni qué decir del descontento que ello ha motivado en gran parte de la ciudadanía.

Así las cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los mexicanos a apoyar “el plan contra el huachicoleo”, conducirse con tranquilidad y a no caer en el pánico toda vez que “urge” apoyar las medidas que el Gobierno federal lleva a cabo para evitar el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex): “Pido a los mexicanos que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia, que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles… Le pido a la gente que nos ayude actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse”, aseguró.

En teoría –según aludió López Obrador-, la problemática de desabasto de gasolina se debe al cierre de ductos de Pemex; sin embargo, aclaró que hay combustible suficiente para el abastecimiento y sólo hay un retraso por el nuevo sistema de distribución. “Sería fácil abrir los ductos y decir: ‘se normalizó la situación’, pero mantener a sabiendas el robo; es decir, aceptar, tolerar, el robo, eso no lo vamos a hacer… Hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse, las gasolinas, redes alternas”, comentó.

Por su parte, el vocero del Gobierno Federal, Jesús Ramírez Cuevas, resaltó que el abasto de combustible está garantizado en el Valle de México y destacó que la distribución se normalizará hacía el fin de semana. Detalló que el cierre de unas 25 gasolineras en la capital del país se debió a la psicosis que se produjo en redes sociales “por la idea de que hay escasez o desabasto”.

Lo cierto es que México entero ha sufrido el desabasto de gasolina cuyo precio ha seguido incrementándose pese al cambio de administración y las promesas de campaña en contra del “gasolinazo”: No hay combustible y las explicaciones parecen raquíticas y faltas de fundamento porque, si bien es cierto que es indispensable abolir el “huachicoleo”, padecemos hoy además un problema de forma además del de fondo.

No es desabasto, se trata únicamente de un descuido en la distribución; sin embargo, esta simple explicación no garantiza el suministro de pipas y mucho menos llena los tanques de gasolina a transportistas públicos y privados, empresas, familias, comerciantes, etcétera, que hemos padecido además enormes pérdidas económicas, horas perdidas, tráfico, inconvenientes e incomodidades que las enormes filas han provocado a las afueras de cada vez menos gasolineras abastecidas.

Por supuesto que es digna de crítica la estrategia con que el gobierno ha afrontado la ordeña de ductos, toda vez que la delincuencia dedicada a este negocio continuará promoviendo las ventas al menudeo de combustible en el mercado negro: según declaraciones del Presidente López, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el robo de gasolina implicó más de 60 mil millones de pesos; en tan solo una semana -refiere el propio Ejecutivo-, se han ahorrado 2 mil 500 millones de pesos inherentes a cerca de 8 mil 500 pipas robadas de menos, solo cifras sin procedencia fundamentada en voz del presidente… ¿y los huachicoleros? ¿ No se tiene idea de quiénes son? ¿Cuántos hay detenidos? ¿se conformará la anticorrupción solo con la abolición del robo???

El martes Claudia Sheinbaum aseguraba que no había reportes de desabasto de gasolina en la CDMX, al paso del día decenas de estaciones se fueron sumando al desabasto; el miércoles, ante la incredulidad de los citadinos, la situación prevaleció y atónitos observamos la merma del combustible en nuestros autos, en tanto que en varias entidades del país se observaban cada vez más estaciones cerradas.

Paulatinamente la actividad económica, la productividad empresarial y la vida citadina se fueron mermando consecuencia del desabasto, ¡no perdón! del nuevo sistema de distribución…

Disculpas de la Secretaria de Energía Roció Nahle: “Posiblemente, a la hora del cálculo no tuvimos la logística suficiente... pedimos disculpas a la gente de antemano, no fue nuestra intención ocasionarle malestar a alguien...” El Director de Pemex, Octavio Romero, se limita a informar vía comunicados… Se niega una emergencia fuera de control pero eso sí, con abasto de combustible…

Y justo para cerrar el presente artículo llega a mi esta voz de clemencia que piden y, como mexicana, debo compartir: “ASI NO SEÑOR PRESIDENTE… Soy la madre y el padre que tuvieron una emergencia para llegar a tiempo a un hospital; soy el médico que perdí todas mis consultas del día de hoy; soy el maestro que recorre 30 km diarios porque los niños me esperan; soy el frutero en la colonia que surte a los vecinos en una vieja camioneta y vivo al día; soy el abogado que tiene que recorrer los juzgados para sacar a un inocente que está tras las rejas, cada día ahí adentro cuenta; soy el chofer de transporte de cualquier centro de abastecimiento de alimentos y hoy no pude hacer mi ruta ni surtir las tiendas a las que millones de familias tampoco pudieron ir para surtir de alimentos sus hogares; soy el niño que perdí días enteros de clases; soy el desesperado que durmió en su carro haciendo fila con la esperanza de que llegara una pipa, hoy tuve que abandonar mi carro ahí mismo.

Soy uno de los millones de mexicanos en los estados de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, que llevamos días con incertidumbre, llenando nuestros chats de memes que nos hacen reír para sentirnos relajados y esconder la preocupación y el miedo de cuestionarnos, qué es lo que sigue?

Si el desabasto de gasolina es una estrategia para mejorar el país se lo aplaudo, PERO ASÍ NO señor Presidente...

Las estrategias no se hacen con las patas, hablo por los millones de personas que está usted afectando, que trabajamos honradamente todos los días y llevamos días tratados como si todos fuéramos huachicoleros. TODO PUDO SER PREVISTO... TODOS SOMOS Y HACEMOS MEXICO!!! Compártelo, tenemos que alzar la voz”.

¿Y, qué hay de la compra de gasolina a Estados Unidos cuyos números en los meses de Noviembre y Diciembre aparentemente se vieron significativamente mermados? ¿Será que efectivamente no hay desabasto? Quizá el motivo no sea efectivamente el huachicoleo: Los tiempos han cambiado y pronto sabremos la realidad…

Nos limitamos pues a añorar el reciente fin del 2018 cuando, pese a los “gasolinazos”, aun pudimos pedir “tanque lleno, por favor”… Dios nos ayude!

gamogui@hotmail.com