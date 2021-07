Desabasto sexenal

A partir de las estultas declaraciones del Subsecretario Hugo López Gatell, en relación a la preparación de un golpe de estado por parte de los padres de familia de niños con cáncer, salto a la luz pública la enorme problemática que ha existido en relación al abasto de medicamentos durante esta administración.

Lamentablemente la falta de medicamentos contra el cáncer no es el único problema, en realidad existe desabasto para tratar todas las enfermedades. Esto ocasiona suspensión de tratamientos o surtimientos parciales de recetas. En ambos casos se compromete la salud y la vida de los pacientes.

Este gobierno partió del prejuicio de la suposición de corrupción en la adquisición de medicamentos. En vez de castigar a los presumibles corruptos, se decidió acabar con el Sistema de Abasto que existía, concentrar las compras en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y cancelar contratos con laboratorios que se señalaron como partícipes en la hipotética red de corrupción, sin mayor prueba que el señalamiento del dedo acusador de Palacio Nacional.

El resultado es que al día de hoy no se han podido comprar más de la mitad de los medicamentos, el 52% de las recetas del Sector Salud no se surten completamente, se pagaran costos adicionales por asesoría, ingresan al país medicamentos sin un adecuado control de calidad y habrán pérdidas millonarias por mermas y caducidades que no podrán canjearse a tiempo.

En un proceso crítico como la Cadena de Abasto (CA) de medicamentos, es sumamente peligroso tratar de resolver los problemas que se presenten a partir de posturas ideológicas o prejuicios. Esta administración, está pagando de manera muy cara su arrogancia, al simplificar un proceso multi-causal y complejo en un solo componente; las adquisiciones.

No se trata solo de la suficiencia de recursos financieros o de transparencia en las compras. Se trata de contemplar todos los subprocesos estrechamente interrelacionados que hacen exitosa una CA. De forma simplificada mencionare algunos de ellos:

A) Planeación, que implica una revisión de datos históricos y actuales sobre la prevalencia de enfermedades en los tres niveles de atención médica, por regiones, subregiones y estacionalidad.

B) Revisión y actualización de Cuadro Básico de Medicamentos. El Sector Salud debe mantener la lista de las substancias activas que utiliza para enfrentar las principales causas de enfermedad, combinando criterios de Seguridad Biológica, eficiencia terapéutica y costo.

C) Capacitación a médicos del sector, con guías terapéuticas sobre cómo utilizar los medicamentos que se encuentran en el Cuadro Básico para que conozca la correcta forma de su prescripción, evitando recomendar fármacos no incluidos.

D) Concertación con la industria. Se debe platicar anticipadamente, de manera pública y transparente acerca de posibles requerimientos, ya que la fabricación de estos productos se realiza calculando fechas de consumo, debido a su caducidad, generalmente en plazos muy cortos.

E) Ajustar las autorizaciones de prescripción. Un recetario es una chequera en blanco. Debe haber control de que fármacos puede prescribir cada médico, dependiendo el nivel de atención y especialidad.

F) Licitación de medicamentos de forma transparente, que propicie menores costos, flexibilidad en cantidades, con propuestas de compras mínimas y máximas, definición de responsabilidades entre compradores y vendedores, garantías y rendición de cuentas.

G) Sistematización de toda la CA, incorporando la tecnología de información desde el almacén central, almacenes regionales, farmacias de hospitales y clínicas hasta los consultorios médicos. De tal forma que los movimientos de medicamentos se comuniquen en todo el Sector y se tenga también comunicación sistematizada con los proveedores.

H) Establecimiento de indicadores en los distintos niveles de los servicios, que permitan observar semanalmente las prescripciones por medicamento, clínica y médico. Revisando causas de exceso en los promedios. Generando responsabilidades en todos los niveles de la CA.

I) Auditorias de surtimiento, externas e independientes para conocer el nivel de abasto real por región y unidad médica. Estableciendo el objetivo de llegar al 100% de recetas surtidas al 100%.

Lo anteriormente descrito, es solamente una parte del complejo entramado de la CA. Como lo apunte en un inicio, esta administración gubernamental, partió de un diagnostico erróneo, que ha ocasionado la pérdida de 3 años sin poder establecer un buen sistema de abasto. Corregir este desatino, llevaría por lo menos dos años de reingeniería en todos los subprocesos, sin contar con el agravante de que se perdió la experiencia de muchos funcionarios eficientes que conocían de estos temas, por lo que, de iniciarse un trabajo responsable a partir de hoy, se culminaría al final de esta administración. Tristemente estaremos sufriendo un sexenio de Desabasto de Medicamentos.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.