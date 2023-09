Desaforada | El PIB no es la meta

Hace unos días leía a la economista Mariana Mazzucato sobre cómo los países han basado sus políticas económicas dirigidas a una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y si bien dice que es importante el avance no es una misión coherente cuando se crece a costa de malas condiciones laborales y en aumentar la industria de los combustibles fósiles.

Además de un planteamiento añejo, pero que sigue siendo potente: “Los trabajadores son los verdaderos creadores del valor y sus intereses deberían tener mayor protagonismo en los debates de ingresos y distribución de la riqueza”.

Por un lado, esto me recordó a cómo algunos analistas se rasgan las vestiduras cuando la Secretaría de Hacienda planta cada año en el Paquete Económico las estimaciones del PIB para el siguiente año. Casi siempre es la misma conclusión: son datos muy optimistas o poco realistas. Y cuando se habla del aumento de la desigualdad, los expertos y los medios de comunicación (lo digo con autocrítica) nos enfocamos simplemente en ver las brechas entre los más ricos y los más pobres.

Sí, sabemos que el PIB es importante porque con base en esta estimación, Hacienda calcula tanto sus ingresos como el gasto, como también genera expectativas del empleo (formal). Y sí, también sigue siendo indispensable señalar la desigualdad de ingresos y en especial la inequidad de género. Pero ¿de qué sirve concentrarnos tanto en el PIB y esta brecha de desigualdad?

La autora de libros como El valor de las cosas y El estado emprendedor: desmontando los mitos del sector público frente al privado, comenta en su artículo publicado en El País que algunos gobiernos han tenido mayor éxito cuando impulsan otros objetivos y no se enfocan tanto en el PIB. Un ejemplo quizá es que debería preocuparnos lo que sí daña a la economía como la falta de competencia en sectores como la tecnología o los bancos y lo que se desprende de no tener una sana competencia.

Me gusta y me identifico con los planteamientos de Mazzucato, pero también me hace sentir confundida sobre lo que se está haciendo en México. Por un lado, la Secretaría de Hacienda, responsable de hacer toda la arquitectura del Paquete Económico, constantemente informa sobre lo que se está haciendo y proponiendo en materia de sustentabilidad y equidad de género.

A lo largo de este sexenio se han emitido bonos sustentables en euros y dólares. También se realizó una Taxonomía Sostenible que permite ir construyendo una metodología para catalogar actividades sostenibles y con ello evitar el greenwashing. Qué padre la verdad.

Pero luego veo a un presidente insistente en construir y destinar grandes cantidades del presupuesto a una refinería que no es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concertar más de 40 por ciento de la inversión física al sector energético que a otros sectores como salud y educación; además de reducir el presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres, y ya no sé qué pensar.

En las siguientes elecciones presidenciales hay dos mujeres en la contienda; algo histórico sin duda. Ojalá, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez, pronto tengan un acercamiento con Mazzucato como la que tuvieron los presidentes Gustavo Petro de Colombia, el chileno Gabriel Boric y el brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Un gran momento para replantear una economía desgastada por un modelo que sigue sin darnos más de un PIB de 2 por ciento.

