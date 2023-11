Desaforada | ¿Hay competencia en las Afores?

Correo: elizabeth.albarran@elsoldemexico.com.mx

X: @ElizaAlbarran

¿Usted sabe cuánto le cobra su afore por administrar el dinero que recibirá como pensión? Le cuento que de las 10 afores que hay en el mercado, ocho cobran 0.57% sobre el saldo (el total de ahorro que acumula), otra administradora cobra 0.56% y PensionISSSTE es la más barata con 0.53%.

¿Le parece que hay competencia? A mi no, en primera porque el cobro de la comisión no está realmente relacionada a los rendimientos que me den, es decir, podré estar en una de las afores que cobran mayor comisión como Afore Azteca o XXI Banorte, pero eso no significa que tendré los mejores rendimientos o que mi pensión será mayor al salario mínimo.

Desde su existencia, la competencia de las afores está basada en las comisiones que cobran y no en los rendimientos que ofrecen a los trabajadores, lo cual es deprimente, porque solo buscan tener un mayor número de cuentas y ganar a través de ese cobro de comisión que se hace bimestralmente.

CUADRO DE COMISIONES

Además, me parece muy injusto que las Afores cobren sobre saldo; y peor aún, me molesta que la Consar, el que regula y supervisa a las administradoras, no sea más severo en el cobro de las comisiones que hace este mercado que sigue acumulando altas utilidades, recuerde que sus ganancias crecieron más de 100% en el primer semestre de este año.

Cuando nació el sistema de afores en 1997 tenían tres formas de cobrar comisiones: una sobre saldo, es decir, si usted tiene un ahorro total de 50,000 pesos, cada bimestre se le cobra una comisión sobre ese monto. La segunda forma es sobre aportación, es decir, si cada bimestre la aportación es de 500 pesos se le cobra sobre esa cantidad. Y el tercer esquema era mixto, es decir, la afore podía cobrar ambos.

Como era un esquema difícil de comparar y también poco transparente, se hizo una reforma en 2008 para que las afores solo cobraran sobre saldo. Y es aquí donde viene mi inconformidad porque no es lo mismo cobrar una comisión sobre 50,000 pesos seis veces al año que sobre un monto de 500 pesos. Haga sus cuentas y se sorprenderá. Después, si está un poco indignado, mire los rendimientos que le da su afore, los cuales la Consar presenta sin reflejar el efecto de la inflación.

Desde 2008, las afores se han capitalizado por el cobro de comisión que hacen a millones de trabajadores, incluso a los que no saben que tienen una afore.

A partir de la reforma de 2020, se hizo la primera reducción significativa a las comisiones que cobran las afores para que en promedio estuvieran en 0.57%. Pero, desde mi perspectiva y de lo que veo en mi estado de cuenta, las afores deberían seguir cobrando menos y cambiar la manera en que cobran.

En un reporte de la agencia Fitch Ratings, se sugirió que las personas que empiezan a ahorrar en su afores, se les debería cobrar sobre saldo y después de cierto tiempo cobrar sobre aportaciones. ¿No se supone que este dinero es nuestro y deberíamos decidir?