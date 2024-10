DesAforada / Los retratos olvidados en Hacienda

Una de las oportunidades que tuve como reportera económica fue conocer varios espacios de Palacio Nacional como la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público donde conservan desde escritorios de madera fina, un elevador antiguo y hasta el famoso "teléfono rojo", que es una línea directa con el Presidente (a) de la República.

Otro lugar, el que más me gustó -perdón lo ñoña- fue la Galería de los Secretarios de Hacienda , donde se encuentran por orden los retratos pintados de los titulares de esta dependencia que ha tenido el país desde la consolidación de Independencia (1821) hasta 2018.

Quizá ver 64 retratos de hombres (sí, en 203 años no ha habido ninguna mujer al frente de la Secretaría de Hacienda) no parezca relevante a simple vista, pero es parte de la historia económica que ha transitado nuestro país y saber quiénes estuvieron detrás de la estrategia o ejecución de esta, nos debería de importar.

Como es el caso de José Yves Limantour, que permaneció en el gabinete de Porfirio Díaz por 18 años entre 1893 y 1911. En su cargo, implementó una política tributaria que benefició al país como los impuestos al tabaco y al alcohol, así como el establecimiento de derechos de exportación para el henequén y la rebaja en los sueldos de la burocracia.

Más adelante estuvo Antonio Ortiz Mena, tanto en el gobierno de Adolfo López Mateos como en el de Gustavo Díaz Ordaz, época conocida como de Desarrollo Estabilizador. Durante su gestión, se inició el primer registro presupuestario de las estimaciones de gasto e ingresos de los principales organismos descentralizados y empresas estatales, para vigilar que las erogaciones e inversiones estuvieran dentro de los lineamientos de los programas autorizados.

Jesús Silva Herzog Flores se enfrentó a uno de los episodios más complicados de la economía mexicana con la devaluación de peso, el impago y renegociación de la deuda. Y en épocas tecnócratas, Jaime Serra Puche duró menos de un mes al frente de la secretaría de Hacienda, del 1 al 28 de diciembre de 1994, con el gobierno de Ernesto Zedillo. El chiste se cuenta solo.

Ya en el siglo XXI, se mantuvo la tecnocracia con el panismo al frente, con secretarios como Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y el secretario de los #6milpesos, Ernesto Cordero. En el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, tuvieron tres secretarios, Luis Videgaray, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.

Todos los nombrados tienen su retrato en la galería de Palacio Nacional. Y llama la atención que el gobierno de la Cuarta Transformación haya desdeñado a sus tres secretarios de Hacienda (Carlos Urzúa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O).

De acuerdo con una solicitud de Transparencia hecha por este medio, no hay algún registro fotográfico e informativo sobre los mencionados. Ellos no tienen ese espacio en la historia económica del país que se plasma en Palacio Nacional.

¿Acaso Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no consideró valiosa su labor? No hay que olvidar que en el sexenio pasado se vivió una de las crisis económicas más duras con la pandemia del Covid-19; se buscó reducir la deuda y no aumentar impuestos.

¿La presidenta Claudia Sheinbaum hará lo mismo?. Si en su gobierno llega la primera secretaria de Hacienda ¿no habrá un espacio que reconozca un hecho histórico?

P.D. En otra oficina de Palacio Nacional también se encuentran los retratos de los subsecretarios. Vanessa Rubio fue la primera mujer en ocupar este cargo. Ojalá no sea la última.







