Desaforada / México #ElQueso de Donald Trump 

“No hay que actuar con el hígado”, dirían por ahí, y al parecer es una estrategia que quizá le pueda seguir funcionando en el futuro a la presidenta Claudia Sheinbaum en los siguientes cuatro años que dure el gobierno de Donald Trump.

El lunes amagó con imponer un arancel de 25% a productos mexicanos y canadienses si no frenan la migración y el consumo de drogas. El miércoles siguiente, tras tener una llamada telefónica, el republicano publicó en su plataforma social: “Acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella aceptó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur”.

No dijo nada de quitar la tasa impositiva a las exportaciones, pero sí generó mucho ruido en el mercado y especialmente en las agencias calificadoras. Tanto la presidenta como el titular de Economía, Marcelo Ebrard decidieron esperar y dar declaraciones tibias, a través de una carta muy complaciente y un plan sin pies ni cabeza, lo cual me parece raro viniendo de un gobierno que se presume defensor de la soberanía del país, pero que a la primera amenaza seria de aranceles por parte de Trump, que no tiene ningún tipo de consideración o moderación en sus declaraciones, agachamos tantito la cabeza.

Parece ser que se avecinan cuatro años en los que nuestro país sea #ElQueso (un trending topic que se utilizó para señalar a las personas que soportan cualquier cosa).

A lo que sí se decidió responder y criticar severamente fue a las agencias calificadoras por las reducciones en sus previsiones del crecimiento económico de México.

Un día después del anuncio del arancel, Moody´s Analytics, dirigida por Alfredo Coutiño, bajó la perspectiva del PIB de 1.3% a 0.6% para 2025, indicando que la economía mexicana será una de las más expuestas a los efectos negativos de las políticas económicas de Trump, especialmente porque México es el principal proveedor de mercancías del país vecino del norte. Standard and Poor’s hizo lo propio disminuyendo su previsión de 1.5% a 1.2%, haciendo énfasis también en el impacto arancelario y en las reformas constitucionales que se aprobaron.

Sheibaum respondió que no sabe cuáles son las consideraciones de Moody´s y que no “están cruzados de brazos” que por eso presentaron su plan Propuesta de México: una región próspera y competitiva y que esperan “que la economía crezca solita, a que sigan los aumentos de los salarios, a que haya bienestar en México”. Así el nivel. Los analistas mencionaron que, conociendo cómo es Trump con sus declaraciones, es posible que el peso reaccione más frente al dólar hasta que realmente se tenga una orden formal sobre este arancel el 20 de enero próximo.

Me quedo con este comentario de Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex. “Ya sobrevivimos a Donald Trump y podemos volver a hacerlo".

