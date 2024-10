DesAforada / Mi primer billón… En déficit público

Parece ser que Rogelio Ramírez de la O seguirá con su perfil bajo de no dar la cara y explicar la situación en la que se encuentran las finanza públicas del país que enfrentan un entorno donde el PIB avanza a paso lento, un gasto que crece casi al triple, los apoyos imparables a Pemex y un déficit que llega a un nivel histórico.

Quien salió a dar la cara fue el nuevo subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, junto con los integrantes del gobierno pasado, para decir que los datos que recibieron “están estables y en línea” y que no hay por de qué preocuparse básicamente. Me dio un tic en el ojo.

No entiendo y ojalá alguien me pueda explicar por qué no habría de preocuparnos que el déficit presupuestario llegó a 1.08 billones de pesos al cierre de septiembre de este año, es el más alto desde 1990, hasta donde Hacienda tiene registro.

Uno entendería que se gasta más de lo que se tiene porque hay proyectos de inversión que lo valen, pero no es así. Al parecer la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco volvió a recibir otra ayudadita de 42,500 mdp, según el reporte financiero de la petrolera.

Desde 2019 hasta 2024 se destinaron 351,319 millones de pesos a este proyecto insignia. Solo para que compare, las pérdidas de Pemex fueron mayores a 430 mil millones de pesos al cierre de septiembre. Y sigue sin producir nada. No es que todo el déficit se haya ido en esto, pero muestra cómo se está enfocando el gasto.

En total, de enero a septiembre se ejercieron 6.70 billones de pesos, un gasto que fue mayor a lo programado y 9.1% superior a lo que se registró hace un año. Mientras los ingresos llegaron a 5.62 billones de pesos, de ahí el boquete de 1.08 billones de pesos.

Ante esta diferencia, estamos cayendo a un punto en el que el gobierno está buscando endeudarse para pagar intereses de la deuda. Prueba de ello, es que AMLO cerró su sexenio sin recuperar el superávit del balance primario, que cerró con un déficit de 203,034.1 millones de pesos al 30 de septiembre.

Además de eso, la deuda del país está encaminándose a cerrar el año en poco más del 50% del PIB. Solo del pago del costo financiero de la deuda se destinaron 851,075 millones de pesos. Así las cosas.

Yo espero que el subsecretario cumpla con lo que le respondió a la reportera de El Universal, Leonor Flores de que seguirá siendo accesible para brindar y explicar información.

“Prometo hacer mi mejor esfuerzo por seguir siendo lo que hemos sido”, afirmó.

