Desaforada | Milei regresará a las afore en Argentina

Ya pasaron cuatro días desde que Javier Milei ganó las elecciones presidenciales en Argentina. No sé si los jóvenes que votaron por el ultraderechista, quien obtuvo 69% de los votos de las personas menores a 24 años de edad, ya se percataron de que el economista podría regresará a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Milei ha dicho abiertamente que está a favor de privatizarlo todo y que la participación del Estado sea mínima, y en el caso de los sistemas de pensiones, no descartó regresar a las AFJP, un símil de las Administradoras de fondos para el retiro (Afore) en México, y un modelos que no da buenas pensiones.

Esta decisión estaría basada en una propuesta que hizo Milei de reducir el gasto público en 15% del PIB, sacrificando el gasto que se destina en el pago de pensiones y jubilaciones a trabajadores al servicio del Estado y que ha representado una fuerte presión fiscal al estado. No se puede negar que en efecto, las pensiones de funcionarios públicos consumen una fuerte cantidad del erario.

Pero también no se puede negar que, dejar todo el sistema de pensiones a los modelos de capitalización individual no es lo mejor, o al menos no hay un país que tenga evidencia de que es lo mejor. Recuerde el caso chileno con las AFP y las pensiones que reciben los mexicanos de las Afores, montos que son menores al salario mínimo.

Hasta ahora, en Argentina existen tres regímenes de pensiones: diferencial, especial y general. Los dos primeros son el sistema de reparto, en el que más de 40% de los argentinos pueden jubilarse antes de las edades pautadas y con mejores ingresos.

El sistema de reparto se aplicaba en México y otros países latinoamericanos, pero en la década de los 90 se abandonó este esquema, especialmente por el aumento de la esperanza de vida de las personas y porque habría menos jóvenes sosteniendo el pago de pensiones de adultos mayores.

Por ello, se creó el sistema de capitalización individual. Tanto con las AFJP en Argentina como con las Afores en México, se esperaba que los trabajadores recibirían pensiones altas porque el dinero sería administrado por estos fondos que invertirían el ahorro para generar altos rendimientos. Sin embargo, treinta años después, no hay evidencia de que este sistema haya favorecido a los trabajadores, pero sí ha representado un alivio fiscal para las arcas del gobierno.

En 2008 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó las cuentas individuales de las AFJP y pasaron a ser administradas por el Estado. Un sistema que mantuvo el siguiente presidente, Alberto Fernández. En México, las afores operan desde 1997, las pensiones que dan son bajas. El gobierno de AMLO decidió no expropiarlas, pero presionó para reducir el cobro de comisión a los trabajadores. Hoy las Afores no dan pensiones justas, pero el gobierno aumentó el monto y cobertura la Pensión Universal.

Actualmente el sistema de pensiones de Argentina se encuentra en el último lugar del índice mundial de pensiones de Mercer 2023 que considera a 47 países. México está en el 36 lugar. Evidentemente, el primer lugar lo ocupa Países Bajos, después Islandia y Dinamarca. Es curioso que en estas naciones no se tiene como eje central la capitalización individual y sin embargo son considerados como “sistemas robustos”.

Sin duda, vivir con una inflación de tres dígitos no es fácil. Los jóvenes que le dieron el triunfo a Milei deben aprender a tomar decisiones más informadas y que sólo así habrá un erdadero cambio. Una lección para México en 2024.

*Consar respondió a Desaforada que Afore Azteca cobra una comisión de 0.57% sobre saldo a 8.9 millones de trabajadores registrados y a 42 mil 351 asignados/reasignados. Los 8.7 millones de cuentas de trabajadores restantes les cobra 0.0098% porque solo es prestadora de servicio.