Desaforada / ¿Y Zoé Robledo?... Mazzucato en México

El secretario de Salud (Ssa), David Kershenobichse reunió con representantes de direcciones, unidades jurídicas, administración y finanzas del sector salud. La idea era presentar a Alejandro Svarch Pérez como director general del IMSS-Bienestar y a Eduardo Clark, subsecretario de integración y desarrollo social de la Ssa.

Durante la reunión, Svarch Pérez planteó los retos que tiene el sistema de salud en el país, los cuales no son pocos, como el hecho de que 64.7 millones de mexicanos aún no tienen seguridad social, es decir, seis de cada 10 personas no tienen acceso a los servicios de salud pública, un crédito a la vivienda ni un ahorro para la pensión (Afore).

Mencionó otras cifras alarmantes como que México tiene el primer lugar en mortalidad prevenible entre países de la OCDE; que en el país existen 35 millones de hipertensos, 15 millones de diabéticosy 17 millones de pacientes con enfermedad renal crónica.

A pesar de que México destina recursos al sector salud al nivel de países con sistema médicos de primera, los resultados son desalentadores, como el hecho de que la Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.

Según Svarch Pérez, el IMSS-Bienestar no funcionará como una ONG, sino como un eje central que permita cambiar estas cifras. Reconoció que la gratuidad no es suficiente para brindar un sistema de salud digno, aunque no planteó cómo hacerlo sostenible financieramente, considerando que el bono demográfico se va agotando y la población de la tercera edad va en aumento.

Frente a estos desafíos planteados por el director del IMSS-Bienestar, Kershenobich brindó todo el apoyo de la Secretaría de Salud, incluso hasta "insumos e instalaciones para continuar la gestión del IMSS-Bienestar".

Pese a toda esta integración y comunicación entre la Ssa y el IMSS-Bienestar, quien brilló por su ausencia fue precisamente Zoe Robledo, quien se mantiene al frente del IMSS. Ni siquiera fue mencionado en los discursos de los funcionarios. ¿Todo bien en casa? ¿Será que ya empiezan las divisiones?

Mazzucato en la UNAM

Hoy, Mariana Mazzucato, una de las economistas más reconocidas e influyentes se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y en la tarde dará una conferencia magistral en la UNAM, acompañada de Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía y Lorena Rodríguez León, directora de la facultad de Economía de la UNAM. Mazzucato se ha reunido con diferentes presidentes de Latinoamérica como Gustavo Petro y Lula da Silvapor el enfoque que plantea sobre la función del Estado en los modelos económicos. La economista italiana afirma que el papel del Estados debe ser más que solo regular a los mercados, sino también crearlos y ser un Estado emprendedor. Para Mazzucato, el modelo capitalista está agotado y hay que reinventarlo, o mejor aún deconstruirlo.

Walking around Condesa in Mexico City this morning—after great chipotle tamale breakfast! Looking forwards to meeting President ⁦@claidiasheiman⁩ tomorrow & speaking at @UNAM_MX⁩. I spent my “junior year abroad” from ⁦@TuftsUniversity⁩ at ⁦@UNAM_MX⁩ in 1989! pic.twitter.com/Cvg3ctCaJA — Mariana Mazzucato (@MazzucatoM) October 6, 2024

Hasta siempre heroína

Lo logró. Ifigenia Martínez Navarrete pudo no sólo atestiguar, sino entregar con sus propias manos la banda presidencial a la primera mujer que gobierna este país. "Que felicidad que por fin las mujeres estemos al frente", dijo a los medios de comunicación en lo que sería su última entrevista. Ifigenia Martínez fue la primera mujer mexicana en estudiar una maestría en Economía en la Universidad de Harvard como también la directora de la Facultad de Economía de la UNAM. No solo abrió camino a las mujeres, sino a los grupos más vulnerables por realizar las primeras investigaciones y mediciones de la pobreza en México.

🔴🗣️"Que felicidad que por fin las mujeres estemos al frente", dice la diputada Ifigenia Martínez, quien entregará a @Claudiashein la banda presidencial el 1 de octubre.



📹 Fernando Merino | El Sol de México pic.twitter.com/TeEKVpQjIe — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 28, 2024

Gerardo Esquivel, exsubgobernador de Banxico, compartió en su cuenta de X, un artículo, "pionero sobre la desigualdad del ingreso en México de 1960" elaborado por Ifigenia. Gracias heroína