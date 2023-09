Desconfianza en políticos  

La contraportada del periódico La Jornada del martes 12 de septiembre de esta semana alertó en previo año electoral: “Desconfían de políticos 60% de mexicanos, revela sondeo mundial”. En los cuatro balazos que acompañan la nota se advierte: 1.- “Están a favor de la democracia, pero no creen en las elecciones”; 2.- “La corrupción es el mayor desafío, reporta Open Society Foundation”; 3.- “Consideran a alimentación, salud y vivienda entre derechos claves”; y 4.- “Temor en 21 de 30 países de que pugnas partidistas generen violencia”. Pero mejor vamos por partes:

Hace unos días en MVS Noticias, el periodista Luis Cárdenas preguntó en la primera emisión: ¿Usted confía en los políticos, le dejaría a sus hijos, qué piensa de ellos? Y relató que se había difundido una encuesta en el mundo financiada por George Soros, empresario ha sido asociado con la teoría de la conspiración —y que hasta mayo de 2020 tenía un patrimonio neto de 8300 mdd—.

El estudio se realizó en 29 países a más de cinco millones de personas. La nota reveló que 5.5 de cada 10 en el mundo no confía en los políticos; pero en nuestro país es mayor ese dato ya que 60 por ciento de jóvenes mexicanos repudian a los políticos; aunque sí cree en la democracia como forma de gobierno. Esta opinión muestra que los políticos profesionales cada vez se desgastan más, no importando los partidos políticos. En otras palabras, los equipos de campaña de Claudia Sheimbaum en Morena y Xochitl Gálvez se enfrentarán a un electorado que no confía en ellas.

También se mostró que casi la mitad de los mexicanos no confía en los diputados y senadores e incluso cuestionan que las elecciones sean parte de un sistema democrático. En otros países se detectaron como principales problemas la gobernanza internacional, derechos humanos, el cambio climático, la violencia política e incluso el acceso a alimentos suficientes para comer. Esto nos lleva a preguntarnos si la democracia debe solucionar estas preocupaciones.

En 21 de 30 países analizados expresaron su temor porque los conflictos políticos generen violencia. Incluso en Argentina, Sudáfrica, Colombia y Estados Unidos más de siete de cada 10 vislumbran que en 2024 el malestar político provocará que estalle la violencia. Personajes como el argentino Javier Milei y sus declaraciones despectivas contra el Papa Francisco al señalarlo como “el maligno en la tierra que ocupa el trono de la casa de Dios” y el retorno del Trumpismo, con gasolina pura para este escenario.

Ya casi para terminar este estudio coincide escalofriantemente con los datos de Latinobarometro, donde los gobiernos militares son populares en las juventudes. Por ejemplo, Open Society concluye que más del 40 por ciento de las personas de entre 18 y 36 años apoyaría un régimen militar en lugar de un gobierno democrático. Por el contrario, la democracia es más popular en personas mayores. Es imposible no pensar que tal vez este grupo son los que vivieron en carne propia la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, a 50 años del golpe de Estado a Salvad