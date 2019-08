Desde los tendidos de la Plaza Antonio Velazquez

La temporada XXVIII a toda marcha





Que tal como “en el papel” se anunciaba, durante la comida que con un lleno de no hay boletos, la presentación de carteles, novilleros, ganaderías y subalternos en el feudo de la familia Arroyo. Donde como siempre, esta y otras tardes, la ovación se la llevó el patriarca Don Jesús-Chucho-Arroyo por su afición y devoción que por la más bella de las fiestas tiene. Lo han convertido en uno de los pilares más importantes de este espectáculo que es parte de nuestra identidad nacional. Así las cosas desde su palco-balcón mira satisfecho lo que acontece en el ruedo de su emblemática plaza donde inician sueños y aspiraciones de triunfo docenas de jóvenes aspirantes a matador de toros, veintiocho temporadas.

CON UN ENTRADON LA NOVILLADA INAUGURAL CON LOS DE MEDINA IBARRA

Procedentes de San José de Gracia, Aguascalientes, propiedad del señor ganadero don Arturo Medina Rodríguez quién con sus hijas y heredero arribaron puntuales ataviados todos con camisas verde y finísimos tejanos, saludaron a docenas de aficionados y observaron satisfechos la casta y bravura de Don Chucho, Piporro que se fue sin una oreja, Lujo de México y Cabezón también sin la oreja ganada por Arellano y así ver los argumentos de del andaluz Curro Durán , ya no tan tiernito ataviado en verde botella y oro que no logró templar a su enemigo que acabó mirándolo con malas intenciones. El segundo espada Sebastián Ibelles, de tabaco y negro mostró estar listo para mayores cosas con capote y muleta estuvo ahí luciendo técnica, temple y cabeza fría . Resuelve las dificultades con soltura sereno escuchando sonoros ¡olees!. Dejó Sebastián una estocada efectiva y se llevó la oreja pedida con la que dio clamorosa vuelta al ruedo. Por su parte el novel aspirante a matador Hernández Medina que llegó de su natal Mérida, vestido en negro seda y bordados se vio sereno con entrega con uno de los novillos Medina Ibarra más complicados y dio triunfal vuelta al ruedo. Cerró plaza José Miguel Arellano, hidrocálido de Calvillo, el alternante más joven del cartel se presentó en esta plaza vestido en burdeos y oro dejando ver clase y argumentos, es poderdante del maestro Manolo Arruza que desde el burladero miraba complacido lo mostrado. Con estocada certera José Miguel Arellano despacho con acierto y se llevó la oreja que los aficionados le pidieron. Mejor imposible se pude pedir del inicio de la Temporada XXVII en este coso de Tlalpan, Hubo toros y toreros.

LLEGO SAN MARTÍN ENCIERRO EJEMPLO DE BRAVURA

Orgullo y creación,(el ganadero cría y crea), del extinto personaje donde lo pongan Pepe Chafic, ya en la Plaza de la Gloria. Hierro y divisa ahora de don Alberto Bailléres. Con un juvenil cartel Eduardo Neyra que cortó una oreja, José Alberto Ortega con entrega y gusto escuchó también sonoros ¡olees! José Sainz que también tiene lo suyo dio feliz vuelta al ruedo y Rodrigo Ortiz que cerró plaza saludó en el tercio. Y todos salimos toreando ni que decir Juan Pablo Bailléres dijo –Estamos contentos por el juego de los astados, por lo que hicieron los novilleros y por el ambiente familiar-…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…