Desde los tendidos de la plaza México

SAN FERMIN…APAMPLONA HEMOS DE IR







Al llegar el séptimo mes del año se completa la trilogía más feliz del rico y variado calendario de ferias hispanas, que fundamentalmente, desde el punto de vista del folklorismo, se compone de tres grandes acontecimientos, dos de los cuales, las famosas Fallas Valencianas, en marzo y la incomparable Feria de Abril en la sin par Sevilla, ya comentadas aquí. Pero las otras fiestas de algazara popular, legres y ruidosas que cada año tienen más renombre y fama, se desarrollan durante los célebres sanfermines navarros. Por eso, a partir del siete de julio, día de San Fermín, ningún taurófilo que se halle en España debe perderse el viaje a Pamplona, la histórica ciudad carlista a orillas del rio Arga, para ver una semana de corridas de toros, donde la nota recia y viril es el particular encierro, en el que los pamplonicas y no pocos forasteros, corren por las mismas calles de Pamplonadelante de los toros que se han de lidiar horas más tarde y que atraviesan la ciudad camino a la plaza. A esa bonita plaza de hormigón armado y de estilo Renacimiento español, donde pueden sentarse –si es que no están bailando la jota en los tendidos- el buen número de trece mil eufóricos espectadores.

FIESTAS SINGULARES DONDE NADIE SE ACUERDA DE DORMIR

Los pamplonicas, boina calada, pañuelo rojo al cuello y camisa y pantalones blancos, han corrido en las calles por cuadrillas, con los toros tras ellos, bailando al son de la jota navarra. De nada servirá que ustedes se hospeden en hoteles tan confortables como La Perla o Yoldi, si, cuando el cansancio los rinda, echarán una breve siesta, como todos en la cama de piedra de cualquier banqueta. Fatigados ya de los sones del aurrescu, la danza característica de allí, pueden hacer una visita al Museo de Sarasate. Más para reponer las fuerzas, mejor vallan ustedes a la Casa Marcelino, a la Hostería Aralar o a los restaurantes Amóstegui, Iruña y Blanca de Navarra: claretes y rojizos, finos y suaves de los maravillosos viñedos de Tieba, Cintruégino y Corella.Y así ante los guisos y caldos de Navarra, ustedes exclamaran, lo mismo que dijo el poeta ¡Esto es vida y lo demás es remedo de la vida!. Sobre todo si van a un estupendo sitio llamado Las Pocholas, nombre evocador de una calidad especial de manzanilla quela casa Domecq cría y añeja en Sanlúcar

BUENAS NOTICIAS

Don José Guirao. Flamante nuevo Ministrode Cultura de España , tiene en las corridas de toros un tema difícil. Que sin dudasabrá “capotear” con talento,apuntó : las tradicionesarraigadas merecen respeto. La tauromaquia los es. Los cambios drásticos en las tradiciones no duran mucho tiempo, porque las tradicionesson tradiciones por algo, nos guste o no. Mi posición es el equilibrio. Más claro…??...NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…