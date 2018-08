Desde los tendidos de la plaza México

Con los novillos de Santillán dura prueba como confirmaron los aficionados haciendo estupenda entrada el primer festejo del certamen nacional que con ese nombre cumple la Temporada 27 del cosos de la familia Arroyo. El primer espada Emiliano Macías de rosa con pasamanería negra brindó su faena a Don Chuco Arroyo patriarca de la casa. Tuvo a “Ranchero” que como sus tres hermanos de impecable estampa y muy bravo puso en aprietos a este joven tlaxcalteca que no salvó del arropón, pero finalmente saludó en el tercio por su entrega. De Michoacán, Tato Loiza de azul rey y oro reapareció en estas lides sin sitio, al novillo correspondiente el más complicado lo acabaron con las puyas y ya no dio opciones; Tato escuchó los tres avisos y “Anastasio” regresó embistiendo al corral. El tercer espada Cayetano Delgado, este de lavanda y oro, con más sitio y alegría mostró recursos, pero ya se sabe, la espada no da orejas, las quita y solo dio vuelta al ruedo. Cerró plaza Fernando Vázquez de Aguascalientes de turquesa y oro, escuchó dos avisos, se retiró escuchando palmas pues “estuvo ahí” con su bravo novillo que con el hierro de Santillán crío don José Luis Jaques en Tequisquiapan, Querétaro.



ROBERTO ROMAN TRIUNFADOR EN LA SEGUNDA NOVILLADA

Este joven hidrocálido con entrega mostró “patas para gallo” con su bravo novillo “Cascabel” del encierro de don José Farías que peleo con el caballo. Román se fue “contento con ganas de regresar, pero sobre todo, con ganas de superarse” con firmeza como bandera, espera colocarse en la ronda semifinal de Soñadores de Gloria. Por su parte Mirafuentes de Anda dio vuelta al ruedo, Fernando Carrillo de Tlaxcala desperdició un buen novillo, más verde que un mango en abril y Octavio Avila de Cozumel, sin sitio, nada que hacer y escucho un aviso. Pero todos salimos contentos

CON LOS NOVILLOS DE GONZALO ITURBE

Cuatro, de bella estampa y bravos en este tercer festejo también con una entrada hasta las banderas abrió plaza Emiliano Villafuerte “El Moso” con el bravo, noble y precioso “Viajero” se vio con sitio mejor con el capote y sin acertar con a espada dio calurosa vuelta al ruedo. Sebastián Ibelles segundo espada del cartel ataviado en blanco y oro mostro técnica y recursos hizo varios viajes con estoque pego certero descabello y dio vuelta al ruedo. El jaliciense Arturo de Alba mostró recursos y ganas de agradar tampoco acertó pronto con la espada pero dio vuelta al ruedo. Cerró plaza con “Caminero” estupendo novillo bravo y serio con el que Curro Recoba se gustó y trasmitió al respetable su faena por la que pidió la oreja pero el juez “no le dio coba” y así Curro Recoba dio triunfal vuelta al ruedo en este su debut como novillero con picadores.. Y que siga la mata dando dijimos todos y pasamos a disfrutar la exquisita barbacoa símbolo y tradición de la casa Arroyo…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…