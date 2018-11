Desde los tendidos de la plaza México

Etapa final de triunfadores







Cuatro carteles, de los cuales en tres estuvo puesto Héctor Gutiérrez, que como quedó escrito desde la primera cortó oreja.

La segunda tarde partió plaza con André Lagravere –El Galo_ torero de dinastía y Sebastián Ibelles con los novillos de Fernando Lomelí que no fueron idóneos para el triunfo ante la entrega que los aficionados reconocieron. André Lagravere sufrió grave cornada de dos trayectorias, novillero nacido en Mérida, Yucatán, triunfador en plazas de Francia y España Las Ventas de Madrid, con sonados triunfos. Esta tarde el único que cortó oreja con un valor espartano, usando la cabeza trasmitiendo su emoción. Sebastián Ibelles del estado de México también de dinastía. Por su parte, Héctor Gutiérrez, sin dudas, no tuvo tela con “Rosario” ni con “Coahuiteco” pero escucho aplausos.

LA TERCERA TARDE DE ESTA ETAPA

Final de Triunfadores Soñadores de Gloria, octava de la Temporada Chica en esta plaza. Con un saldo donde José María Hermosillo se llevó una oreja de su segundo. Se lidiaron novillos de Maravillas, uno bravísimo y noble, de arrastre lento pero el juez no lo vio y de San Antonio de Padua de mucha trasmisión y le valió a su ganadera dar vuelta al ruedo con Hermosillo. Para estos jóvenes que no escatimaron entrega. El hidrocálido José María Hermosillo realizó dos faenas, cortó una oreja, merecía dos pues el novillo tardó en doblar y el juez Ramos le escamoteóla de su primero y fue premiado con vuelta triunfal al ruedo. Héctor Gutiérrez en esta su tercera tarde, tuvo actitud pero no logró trofeos. Por su parte, Roberto Román tercer espada, dejó un cartel de mano a mano tras sufrir una cornada seria y grave de 15 centímetros, muy parecida a la sufrida por Lagravere-El Galo_ una semana antes de la que se recupera ya en casa como Román que esa tarde solo dio unos lances de capa y está estable. Finalmente Francisco Martínez fue el triunfador indiscutible de largo ferial de series.

ANTES QUE ESTO SUCEDIERA, DESPUÉS DEL PASEILLO

La Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros se manifestó contra la iniciativa de un partido político oportunista que quiere prohibir los festejos taurinos en la Ciudad de México, sin importar que sean una manifestación cultural y un generador de empleos y de los Derechos de las Minorías. Respetuosos se significaron los subalternos a losdiputados a la que se agregaron los novilleros, los monosabios y hasta niños taurinos. “No podemos permitir que le quiten el sustento a nuestras familias”. Luego respondieronen la lidia Adolfo Sánchez, Christian Sánchez, Diego Martínez y el debutante Fernando García, salieron al tercio por su atinado desempeño…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…