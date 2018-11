Desde los tendidos de la plaza México

Andy Cartagena y Leo Valadez cortaron oreja



Uno toreando a caballo y otro a pie. Tarde con clima agradable, bajó la entrada; después del paseíllo hubo un minuto de aplausos a la memoria de Rafael -Chito- Muñoz y se convocó con vuelta al ruedo a la marcha pacífica del martes en defensa de la fiesta brava, las corridas de toros. Para que el caballero-toreroAndy Cartagena diera inicio a la tercera corrida de la temporada con “Mi Preferido” de José María Arturo Huerta que aplomado no colaboraba al lucimiento de las suertes de Marialva estuvo en altibajos sin conectar con los aficionados y pinchó varias veces hasta colocar trasero el rejón de muerte. Con “Espartano” también del mismo hierro, el de Benidorm lucio la torería de sus corceles , hubo emoción y sorpresa con el bellísimo y espectacular “Luminoso” al que puso vertical sobre sus patas traseras, antes vimosa toro parado banderillas al violín y diferentes caravanas y piruetas con sus distintos yentrenados caballos cerró Andy con acierto su faena y el juez le otorgó la oreja pedida que algunos inconformes protestaron.

ARTURO MACÍAS REALIZO LA MEJOR FAENA DE LA TARDE

Vestido de “la aguja” en marino y oro un matador en plena madurez que cuenta con docenas de “istas” que aplauden su manera de hacer el toreo. Esta tarde la espada le impidió obtener trofeos. Desde que se abrió de capa por verónicas muy lentas llevando “Bien Querido”, un toro noble y codicioso el respetable se emocionó, Macías se gustó como todos toreando con profundidad, seguro y a la distancia mostrando la calidad y disfrutando cada tanda festejada con largos y roncos oles. Arturo se pasó de faena y obvio tuvo problemas con el acero pero saludó ovacionado en los medios. Con el quinto y segundo de su lote “Dos Amigos” negro listón un toro serio que fue recibido con aplausos, de la ganadería de Arturo Giliocon divisa verde botella rojo y negro, Macías estuvo ahí con entregay voluntad pero otra vez el estoque encontraba el hueso y no acertó al primer viaje.

LEO VALADEZ A VECES SI A VECES NO

También hidrocálido, de reciente alternativa con su primero “Orgulloso” no logró nada con el capote y al parecercon pocos recursos, para hacerse del de José María Arturo Huerta, derrotes y mucho pico, no lo pudo desengañar ni estuvo a pies firme pero dejó una estocada perfecta y fue aplaudido. Con el que cerró plaza“Tocayo”un cromo colorado, ojito de perdiz, el de Agüitas que vestía de grana y oro, de entrada tampoco se lucio con la capa, puso banderillas muy sin ton ni son pero ya había entusiasmado con un quite variadofestejado de pie. Su faena que pudo ser para encumbrarse con ese toro que trasmitía no acabó de lograrlo. Leo se vio seguro y se quedó quieto y con voluntad remató con manoletinas muy ceñidas y mató al primerviaje y así cortar la oreja de tan bravo y encastado toro. Los aficionados salieron contentos comentando la faena no bien rematada de Arturo Macías un torero que ha logrado salir en hombros nueve veces por la puerta grande la –Del Encierro_ en esta plaza la que da y quita…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…