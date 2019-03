Desde los tendidos de la Plaza México

ENRIQUE PONCE y todos los demás

Después de largo paseo y otros eventos que ya comentaré; vuelven a mi memoria las variadas faenas de la etapa final de La Temporada Grande 2018-2019 donde en maestro Enrique Ponce derramó una vez más su arte exquisito en esta plaza que lo aclama. Con un buen encierro del hierro de Los Encinos el esperado 5 de febrero los tres espadas salieron en hombros como el señor ganadero. Enrique Ponce, Sergio Flores y Luis David. Así el maestro de Chiva , caso único en la historia del toreo donde números y trofeos salen sobrando. Desde que se abrió de capa emocionó al respetable como con el quite por delantales. Después del brindis al empresario Alberto Bailleres se inició, como se veía venir la sinfonía desde andándole al toro hasta la certera estocada final: el toreo clásico, suave, ensimismado llevando al de Los Encinos embestir codicioso la muleta y sin tocarla, la plaza era un manicomio, muy despacio acompañando con el cuerpo; ya en los cambios de mano y los de pecho larguísimos como los roncos olees eternos y más con las poncinas y chivanas con que cerró antes de la estocada en medio de la pasión imposible de superar. Dos orejas y arrastre lento al noble y bravo toro. Con su segundo el torero de Chiva, jamás igualado, primerísima figura con una casta ejemplar siempre peleando su sitio, algo imposible de igualar, se inventó una vez más un toro que no existía, lo enceló y logró una faena con alarde de técnica , sin aspavientos ni trucos. No acertado con el estoque dio vuelta al ruedo con el coro unánime de ¡torero-torero!... Sergio Flores un torero “Con patas para gallo” donde lo pongan y Luis David del séquito de Aguascalientes ahora sí obtuvo orejas…DE LA TARDE ANTERIOR EL LUNES 4. Con el extraordinario encierro de Montecristo del señor ganadero Germán Mercado Lamm hubo materia de sobra para Joselito Adame, Ernesto “Calita y Roca Rey. A caballo Diego Ventura se lució con sus corceles… DE LAS ANTERIORES TARDES, CASTELLA Y EL PAYO BORDARON EL TOREO. Sebastián Castella, figura del toreo, el Gallo Francés es garantía de carteles, ha salvado tardes muy importantes, de fracaso por los malos encierros en dos que tres temporadas, nada menos que la pasada 2017-2018. Ahora se alzó una vez más como el triunfador de la tarde siempre a pies firmes, sereno y la cabeza muy fría. Muy a pesar de su espada. OCTAVIO GARCÍA EL PAYO, un torero que aposté desde niño, pintaba para ser figura entrega, clase y valor sobrados, ahora cada vez mejor sereno y con profundidad nos brindó una tarde plena de emociones…Juan Pablo Sánchez un torero fino, que gusta, para rematar todos los carteles y el don del temple como as en la manga confirma que la espada no da orejas, las quita y este diestro hidrocálido lo confirma con creces, lástima, este domingo sin suerte en el sorteo, poco pudimos ver de su indiscutible clase y entrega. Y del encierro mejor ni hablamos, no fueron como de su trapío se esperaba… AHORA A ESPERAR LA TEMPODADA DE NOVILLADAS 2019 EN ESTA PLAZA, Mientras las Feria de Texcoco y Aguascalientes y seguir disfrutando de la más bella de las fiestas…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…