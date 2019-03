Desde los tendidos de la Plaza México

El rejoneo es un espectáculo para paladares exigentes

Su belleza plástica atrae a toda clase de público, por lo tanto es muy importante que el rejoneador sea un maestro de la equitación y conocedor profundo de la tauromaquia, que sus caballos estén muy bien adiestrados para que eso le permita hacer las suertes con la mayor perfección posible, además de ser heredero de un arte tan noble, son las figuras de un espectáculo, están obligados a mantener la elegancia y la pulcritud de sus antecesores, presentándose impecable y finamente ataviados, así como bien cuidados sus caballos y sus arreos. Desde la aparición del militar cordobés Antonio Cañero, el rejoneador es un jinete que torea en el más básico sentido de la palabra. Y la lidia del caballo se diferencia en muy pocos aspectos de la lidia de a pie. Un mínimo conocimiento de las querencias y condiciones de los toros, cuyas reacciones positivas o negativas influyen decisivamente en el empeño. El toro bueno en rejones, generalmente lo es también en la lidia de a pie. Se puede ver si espera o arranca solo cuando tiene cerca al caballo y si además se cuza es evidente que también es malo para la lidia a pie. Como se ve al que corta terreno, al que cabecea cuando le clavan o al que embiste atrasado y a la defensiva. Por el contario el bueno siempre va derecho, con fijeza, acude cuando llaman, embiste con la cara baja, no se va a tablas, no se duele cuando lo hieren…Ese es el toro bueno en todo tipo de lidia. El temple, al igual que en el toreo moderno, se hace condición imprescindible del rejoneo. Desde que se cita, dejándose ver del enemigo yendo de frente o cuarteando y consintiendo al toro en el encuentro, todo se debe hacer con temple. Depende del tacto del jinete, de una buena doma y del valor y la confianza del caballo en quien lo aproxima hacia el peligro. La mejor señal de que así se realiza la acción es lo que los rejoneadores llaman “buena expresión” del caballo cuando entra y sale del encuentro con la mirada fija en el toro. Esto y más aseguró don Álvaro Domecq en una larga sobremesa.

LOS LLAMABAN CABALLEROS REJONEADORES

Y A Don Ángel Peralta el adjetivo le iba como guante. No era un señorito ni mucho menos. Era un hombre de campo importante, con dos amores muy claros: el caballo y el toro o el toro y el caballo. Fue, sobre todo, un innovador, un creador. En la vida, en el pensamiento, en el amor, en el toreo, un intelectual a nivel importante. Ahí están sus libros sus pensamientos…Y no se bajó de su enorme actividad hasta los 93 años y al final de sus fuerzas. Daba gusto hablar con él. Marcó una época y el futuro del rejoneo y con su hermano Rafael, con Lupi y con Alvarito pusieron el rejoneo a alto nivel popular. Titulado por Manolo Molés: el autor de estas líneas “Los cuatro jinetes del apoteosis”. Don Ángel curó caballos, salvó la vida a Jaime Ostos en la brutal cornada de Tarazona cuando el maestro astigitano estaba en el otro barrio. De uno de sus libros publicados finaliza en la página 251 con este breve y revelador poema. Lo titula “Esperando” y dice así:” Esperando, a mi me han dicho los sueños. La muerte es como una criba. El cuerpo se queda abajo y el alma vuela hacia arriba”. Inolvidable centauro de La Puebla don Ángel Peralta.

CON ESE MOTIVO NO PERDERSE MAÑANA EN LOS AZULEJOS

Del Centro Caballar, en Camino al Centro Caballar en Valle Escondido entrando por el Parque de los Ciervos, Atizapán de Zaragoza el gran festejo con los rejoneadores Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, Cuauhtémoc Ayala y Fauro Aloi también caballero torero de dinastía. A partir de la una de la tarde que con los toros de La Guadalupana pelearan palmas y trofeos en la plaza Conchita Cintrón, otro monstruo del toreo a caballo. Como en años anteriores, 22, lo recaudado se destinará a la “Fundación Proideas” donde se reciben bebés desde los 45 días de nacidos hasta adolecentes de 17 años con capacidades diferentes. Disfruten un día primaveral, habrá tablao Flamenco Bell, área de alimentos y bebidas y expo comercial. Todo bajo la dirección el ojo crítico de Paco Barona y Oscar Matchain, obvio también destacados rejoneadores…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…