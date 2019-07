Desde los tendidos de la Plaza México

BIBLIOFILOS TAURINOS FESTEJAN POR TODO LO ALTO

Con la presentación del libro “El Toreo entre Libros II” en la Asociación Nacional de Matadores de Toros, Auditorio Silverio Pérez, y entradón con letrero de “No Hay Billetes”. Obvio todos salimos felices con nuestro ejemplar bajo el brazo. También se festejaba el Aniversario XXXV de esta Asociación de Bibliófilos. Fundada el 21 de junio de 1984 Julio Téllez, Heriberto Lanfranchi, los hermanos Luis y Humberto Ruiz Quiroz, Antonio Barrios, Luis Medina de la Serna y Arturo Combé y Testigo de Honor José-Pepe-Alameda. Varios de ellos ya en la Plaza de la Gloria.

EN LAS REUNIONES DE CADA SEMANA

Se exponen puntos de vista de todo lo que acontece, “Se arman carteles” y se programan otras publicaciones como “hacer la legua” a las ferias de provincia o Europa. Las publicaciones son verdaderos documentos de información y cultura; nada menos 73 ejemplares de la colección Culturas Taurinas, 14 Anuarios a partir de 1987 a 2003. Cinco Agendas 94-98. Dos libros de Arte Tauromaquia de Pancho Flores y Arte Taurino de Ruano LLopis; Los Toros en el Cine Mexicano de mi también amigo Paco Ignacio Taibo I, con el compartí numerosas corridas de toros en La México y el hotelero malagueño Nicolás González. Para mi, Historia de una Cincuentona Sensacional, tres volúmenes firmados por Daniel Medina de la Serna, son un documento ameno e instructivo que no debe faltar en el librero de ningún taurino que se respete. Ni los tres Mosqueteros Capetillo, Córdoba y Rodríguez por Humberto Ruiz. Tres estilos de toreo de los que preferimos el arte, poco pero excelente y nos quedamos con Manuel y Guillermo Capetillo de Flórez.

DEL TOREO ENTRE LIBROS II DISFRUTO MUCHO SIN ORDEN NI AUTOR CADA CAPÍTULO

Como fue con el primero ahora también, Entre Libros II donde los autores reseñan libros taurinos de diversos y apasionantes temas. Para abrir boca: El Juli sin Comillas que escribió su hermano Ignacio López Escobar y José Faes Noriega nos trasmite meticulosamente el sentir y admiración en todos sus aspectos del que lo escribe; nos traslada a las plazas de toros donde una y otra vez hemos gozado el sentir de este niño genio del toreo. Por lo que es imprescindible tener a mano El Hilo del Toreo que aquí nos lleva gustoso Jorge Espinoza de los Monteros, documento firmado por Pepe Alameda. Reeler el Decálogo de la Buena Fiesta de Luis Bollán que desmenuza Carlos Lorenzo, claro, un taurino por demás alegre y positivo. La Afición Entrañable escrutinio de Miguel Luna Parra y el Secreto de Armillita por Humberto Prado son favoritos. Sin duda Un Demonio de Pasión escrito por Guillermo H. Cantu sobre el Torero de Epoca Manolo Martínez del que como yo, afirma: FIGURA DEL TOREO,es el que llena las plazas, lo único verdaderamente importante es que llene las plazas que la gente quiera verlo. Si tiene cien cualidades y las plazas no se llenan, entonces no es figura. Si este imán se prolonga llevando al público a los cosos 10 o 15 años, entonces estamos ante una Figura de Epoca. Por lo tanto, Manolo Martínez fue una Figura de Epoca. No cabe la menos duda…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…