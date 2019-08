Desde los tendidos de la Plaza México

Los dineros del toro

Es enorme la derrama económica que genera la actividad taurina; como explica en su rematado comentario mi erudito colega Gustavo Mares en su periódico Ovaciones. Por lo importante del tema me permito repetirlo: En el Sureste Mexicano se celebran unos dos mil festejos taurinos cada año; afirmaron los miembros del grupo taurino Tauromaquia Mexicana, que a capa y espada defiende la Fiesta, nuestra Fiesta de los constantes ataques antitaurinos. Como apunta también don Rodolfo J. Guerrero Zuñiga, en su columna Cierren las Puertas: “A veces me da la impresión de que algunos legisladores buscan sus sesenta segundos de salir en los periódicos o noticieros de radio y Tv, sin tener ni remota idea de lo que hablan o proponen. Como fue la prohibición de los zoológicos y lo mismo para acuarios, peleas de gallos, además de corridas de toros, regular la exhibición de mascotas y el uso de mamíferos en espectáculos fijos “argumentan” que no se debe ocultar en actos disfrazados de entretenimiento. Lo primero que les preguntaría ¿Dónde está el informe de lo que ha sucedido con los animales de los circos, en que condiciones están bajo el cuidado de quién y quién ha asumido el mantenimiento de dichos animales, claro, si es que aún existen?”

LA IMPORTANCIA DE PRESENTAR CIFRAS

La actividad taurina genera enorme derrama económica, solo en el sureste se celebran alrededor de dos mil festejos taurinos, aseguró en conferencia de prensa en el auditorio Silverio Pérez de la Asociación Nacional de Matadores, novilleros, rejoneadores. El sitio indicado, que registró un lleno “hasta el reloj”. Donde el señor ganadero don Manuel Sescosse apuntó: “No es fácil realizar tantos eventos taurinos, pero la gente de cada pueblo tiene muy arraigada esta tradición de sus fiestas patronales” Hay que subrayar que no todos los festejos se realizan a la usanza taurina española. También se cuentan novenarios, chonadas y otras actividades en las que hay implícitos toros de casta o media casta. Hace unos días en Chetumal se llevó a cabo una multitudinaria manifestación pacífica a favor de la tauromaquia y las peleas de gallos. Aseguraron los ponentes que el subsecretario de Gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras, se comprometió a no publicar la polémica ley en tanto no tenga los argumentos suficientes de ambas partes como son estas cifras por el riesgo de la prohibición de la tauromaquia. Que representa abrumadora fuente de ingresos, fuentes de trabajo y mantener tradiciones y esparcimiento. Finalmente se formalizó la triple alianza geográfica para defender la tauromaquia en Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

NOS VEMOS MAÑANA EN LA TERCERA NOVILLADA EN LA PLAZA DE ARROYO

Donde cada sábado hemos tenido agradables sorpresas con jóvenes aspirantes a matador y bravos, nobles y bellos novillos para irlos “calando”. NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…