Desde los tendidos de la Plaza México

Dos fines de semana cuatro novilladas

Fue en noche de viernes para cambiar de rutina e iniciar aquí lo que en otras plazas de nuestra provincia ya dio buenos resultados

pues docenas de aficionados en su mayoría jóvenes acuden gustosos , y así iniciar la esperada noche del viernes, el fin de semana y que mejor que con su espectáculo favorito. Esta noche, la cuarta novillada Temporada 2019 con el encierro de San Marcos, los seis novilleros del cartel no lograron por su falta de sitio, trofeos. Lo mejor por estar más fogueado, oficio y técnica fu por el sevillano Curro Durán con un novillo de media embestida muy noble; como siempre, alargó la faena, aviso y estocada defectuosa. Tuvo saludo y aplausos. Con el mejor del encierro del señor ganadero don Marcos Villaseñor Vivanco, noble y emotivo de bonita lámina, Alan Corona de Apizaco, Tlaxcala no redondeo con el estoque la faena que fue muy coreada y saludó en el tercio. Los que no dieron color Rodolfo Mejía “El Tuco” y Paco Miramontes, no les pudieron a sus novillos que traían las orejas “pegadas con alfileres”. Rafael Reynoso de Agüitas estuvo ahí con torería. Del bien presentado encierro de San marcos, bravos con los caballos segundo y quinto los mejores, el que cerró plaza fue el lunar, sosito y quedado con él Daniel Durán “El Tico” de Costa Rica con entrega trató de sacar agua de una piedra escuchó palmas.

NO HAY QUINTO MALO

Confirmado en la quinta novillada de la temporada 2019 en la Plaza México con los novillos de Villar de Águila que bien presentado dieron buen juego y así los tres alternantes José Sainz, Miguel Aguilar y Eduardo Neyra mostraron sus adelantos en esta difícil profesión, con sus respectivas maneras de interpretar el toreo. Abrió plaza José Sainz de San Luis Potosí, con su segundo salió al tercio pues la espada no da orejas las quita. Los que sí echaron el gato al agua; el hidrocálido Miguel Aguilar que refrendo su triunfo aquí el 15 de septiembre como en plazas ibéricas cortando orejas en ferias importantes de toreros de plata. Gusta y trasmite su toreo templado y largo a sus dos guapos enemigos y fue con el quinto de la tarde con el que se llevó la oreja pedida. Con segundo también de la dehesa de don Javier Sordo Madaleno Bringas, Villar de Águila saludó en el tercio. Eduardo Neyra con el tercero del encierro, su primero, vimos bonitos lances de capa y una faena variada y trasmitiendo al calor de los olees, bien rematada y le valió la oreja con el que cerró plaza que recibió a porta gayola confirmando su capacidad y fue arropado con alegría. Así con estos cinco festejos buenas y prometedoras tardes por parte de los alternates “Soñadores de Gloria”” continuo con dos carteles por demás atractivos : la nocturna del viernes Cristian Iván, Juan Pedro Llaguno y José Marií se las vieron con los novillos de Monte Caldera y mostrar entrega y técnica. El domingo Rodrigo Ochoa, José Delgado “Panita” Javier Segovia, Cayetano Delgado, Ulises Sánchez y Ulises Cruz nos mostraron con los de Santiago Toribio que si quieren figurar en otros carteles tomando sitio e “istas”.En otras y está la Monumental Plaza México la que da y quita…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…