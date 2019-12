Desde los tendidos de la plaza México

Enrique Ponce y Pablo Aguado hicieron la mejor entrada de la temporada

Abrió plaza el sevillano con “Un Caballero” del encierro de Reyes Huerta, torero que vestido de azul y oro, Pablo Aguado, la figura del año en España que de manos del Maestro Enrique Ponce confirmó su alternativa, y no vino con el pie derecho, no pudimos verlo disfrutando su clase y torería con un toro incierto a pesar de que trató de buscarle las cosquillas, lo mató después de un pinchazo, bajonazo y varios intentos de descabello. Escuchó pitos. Con su segundo y último de la larguísima tarde, el octavo, este de Jaral de Peñas sosito y sin trasmisión tampoco logró nada memorable. El juez despertó y cambio el tercio cuando ya el sevillano toreaba de muleta. No fue su tarde, la que esperábamos como Pablo Aguado.

EL MAESTRO ENRIQUE PONCE

Ahora de seda blanca y pasamanería negra, el otro esperado del cartel recibió a “Dije de Oro” del ganado de Reyes Huerta con extraordinarios, lentos suaves y cadenciosos lances de capa que trasmitieron de inmediato con el respetable, la faena que pintaba para excelsa la inicio con cinco muletazos por la derecha con el sello de la casa, entonces llegó el nunca invitado ventarrón-eolo- y no se pudo lograr faena, lástima. Su segundo “Cumple sueños” fue una pesadilla, nunca humilló, no tuvo tela y tampoco el maestro de Valencia afiló la espada.

DESDE AGUASCALIENTES FABIÁN BARBA VINO POR FIN

En un cartel de lujo, es un torero con recursos y entrega que vestido de rosa mexicano y oro tuvo al tercero de la tarde del poblano Reyes Huerta “Mi Recuerdo” con fijeza y noble pero no le encontró distancia ni ritmo, además alargó sin trasmitir, ni motivo la faena. Igual con el sexto de la tarde que no era perita en dulce Fabián también anduvo por las ramas y nunca trasmitió emoción ni alegría, fatal con los aceros, se retiró en silencio, sin pena ni gloria.

CON EL MEJOR LOTE JAMÁS SOÑADO JOSELITO ADAME

Logró cortar tres orejas, una con “Canónico”, un toro de bandera del hierro de Jaral de Peñas, bravísimo, noble, que peleo con el caballo como con su muerte, fue despedido ovacionado con arrastre lento, el mejor del encierro con el que el hidrocálido ahora si ataviado como Dios manda en marino y oro inició como siempre, pueblerino de rodillas, luego sobre pies una faena atropellada que fue coreada colectivamente, un jarabe tapatío muchas veces. Se apresuró para matar al de jaral de Peñas, que tenía para varias más tandas, estocada entera que tardó en ser efectiva a un toro para orgullo de nuestra cabaña mexicana ¡Enhorabuena Juan Pedro Barroso Díaz! Con el séptimo “arrebato” de Reyes Huerta otro noble que embistió de largo y con codicia Joselito otra vez entre pase y pase carreritas y el pico, pero el público entusiasta le coreo con alegría todo lo ocurrido que termino de volapié un poco “tendidito” a sí llevarse sus dos orejas del toro estrella de Reyes Huerta también de arrastre lento y Adame salir en hombros por la Puerta del Encierro …NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…