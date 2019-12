Desde los tendidos de la plaza México

André Lagravere El galo confirmó alternativa y dio vuelta al ruedo

La corrida número seis fue muy larga, sin trofeos pues nadie afiló la espada. Con los toros de Xajay , ocho, solo dos mejores los otros inciertos y sin trasmisión y los malos estoques no fue como se esperaba que saliéramos toreando. De rosa y plata abrió plaza el joven André Lagravere El galo y recibió a “Capitán” por verónicas bien rematadas y una media. Colocó gustoso las banderillas. De manos de Sebastián Castella confirmó su alternativa iniciando su faena con un cambio por la espalda y dos tandas muy lucidas con la mano derecha, después perdió la brújula y no logró redondear. Sin afilar la espada le mandaron un aviso. Con el que cerró plaza, el número ocho- André luciendo recursos fue muy festejado con las banderillas con la muleta estuvo firme y acertó al primer viaje con la espada, tuvo petición fuerte de oreja no concedida y dio vuelta al ruedo muy festejado por el respetable.

EL GALLO FRANCÉS SEBASTIÁN CASTELLA COMO SIEMPRE

Hizo gala de su toreo de estética, madurez, sitio y entrega. Vertical, manos bajas y resolviendo, indiscutible primera figura, lo que confirmó con “Conquistador”: vimos suaves lances que fueron coreados; la faena con mucho aguante y firme al de Xajay que se quedaba a medio viaje, brusco, Castella se impuso con poder, se arrimó sin dudas. Saludó en el tercio. Con el segundo de su lote, un toro sin casta sosito Sebastián Castell se lució con el quite por chicuelinas, después el toro se volvió de plomo y nada pudo lograr este torero que temporada a temporada deja imborrables recuerdos en la memoria, orejas, rabos, indulto. Firme y suavemente se hace del toro, garantía de carteles ha salvado tardes muy importantes del fracaso por los malos encierros. Siempre es un placer verlo a pies firmes, muy sereno y gustándose.

EL SEGUNDO ESPADA DEL CARTEL PACO UREÑA

Que vestía de marino y oro no se pudo ver con “Cojinero” un toro abucheado desde su salida y estuvo muy por encima como con el incierto sexto de la tarde. El torero murciano tampoco logró sacar agua de una piedra. A veces logró gustar. Tuvo ovación y aviso, saludo en el tercio y dos avisos. Todos esperábamos su triunfo.

OCTAVIO GARCÍA EL PAYO EL SENTIMIENTO

Ataviado de blanco y plata se abrió de capa para recibir a “Planeador” y plasmó unas verónicas con ritmo, templadas y luego lo llevó al caballo. Inició la faena con un cambio por la espalda muy emotivo y se entregó a torear a gusto, despacio a la distancia tandas derrochando clase y trasmitiendo su emoción, Por el lado derecho y naturales muy largos, remates y detalles de cartel como los cambios de mano. Con las orejas ya un hecho, El Payo para disgusto general falló con el estoque y también escuchó aviso. Saludó en el tercio y “Planeador” aplaudido en el arrastre. Con su segundo que se acabó muy pronto, incierto y sin casta no hubo nada...Lo dicho que repito: La espada no da orejas…las quita…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…