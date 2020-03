Desde los tendidos de la Plaza México

Grato sabor nos dejó la temporada grande 2019-2020

Contrastes, emociones y toros bravos. Docenas de aficionados desde el sorteo apostaban cual del encierro sería el bueno. Además de las corridas con carteles bien rematados la empresa organizó atractivos eventos y reconocimientos a figuras. Como el dos por uno y así los de general retornaron en gran mayoría a su espectáculo favorito. La tarde de fin de temporada cortaron oreja un torero de a pie y otro caballero pues los alternantes. Dos alternantes también un rejoneador y el de a pie no afilaron sus estoques pero reconocidos por el respetable les festejó su entrega y voluntad. ¡La fiesta de sol y sombra!

SIGUIENDO EL ORDEN DE LA LIDIA\u0009\u0009

Abrió plaza para confirmar su reciente alternativa el joven caballero Guillermo Hermoso de Mendoza, muy elegante de blanco listo para de manos de su padre, figura de figuras del toreo a caballo, Pablo Hermoso de Mendoza. “Confirmado” del hierro de Los Encinos el de la emotiva ceremonia que con “Indico” y “Donatelli” se lució con las banderillas y toreando de frente, piruetas y levadas que entusiasmaron al respetable. Sin redondear con el rejón de muerte escuchó aplausos. Su segundo, también del mismo hierro, Los Encinos, que repitió embistiendo con codicia y así el joven caballero con “Disparate” emocionó con la hermosina. Ya con “Pirata” el binomio perfecto para cerrar después de colocar las rosas en todo lo alto, certero y llevarse la oreja. Devolviendo prendas y ovacionado dar feliz vuelta al ruedo. Su padre y padrino, Pablo Hermoso de Mendoza tuvo en suerte uno de Bernaldo de Quirós para manifestar una vez más en esta plaza maestría y gusto por lo que se hace a lomo de sus estrellas “Dali” y “Esencia” Pablo Hermoso trasmitió como el toro alegría. Tuvo aplausos pues sus fallas con el acero no logró cortar oreja. Con el quinto de la tarde, de Los Encinos que iba pero sin transmisión el caballero de Estrella, derrochó entrega y sitio. Atino al segundo viaje y se retiró ovacionado.

ARTURO SALDÍVAR EL TOREO HONDO CON CLASE

Con el toro de Santa Fe del Campo, el primero de su lote fijo y que trasmitía; este espada hidrocálido cuajó muletazos muy suaves, lentos, acompañando las embestidas escuchando largos y roncos olés, corriendo la mano con naturalidad y la clase de la casa. Certero a la hora de la verdad se llevó la oreja y el toro se fue con arrastre lento. Al sexto y segundo de su lote, Arturo Saldívar un toro que arreaba, con mando y poder se impuso y su faena emocionó al respetable toreando con las manos bajas series por ambos lados faena que terminó con estocada certera, el de Santa Fe del Campo tardo en doblar y Arturo escuchó palmas. Docenas de villamelones habían pedido indulto que con toda razón el Juez Braun no concedió. Lo bien hecho ahí quedo, ¡Enhorabuena Saldívar¡ Por su parte José María Hermosillo dejó buen sabor con sus dos toros de Santa Fe del Campo, uno bravo y mostró técnica, entrega y cabeza siendo arropado por el respetable. El que cerró plaza no tuvo tela, cabecita arriba, pero hubo voluntad. Fue una pena que José María Hermosillo como Pablo Hermoso de Mendoza no afilarán los aceros pero los aficionados festejaron lo bien hecho. De esto y más…NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…