Desde los tendidos de la Plaza México

ESPECTACULAR AVENTURA





Grato sabor nos dejó la temporada 19-20. Docenas de aficionados, desde el sorteo apostaban qué toro “era el bueno” y quién lo bordaría. Hubo toros, tres indultados, y toreros faenas y trofeos para todos los gustos sin faltar broncas, ovaciones y los ¡oleeés! más roncos y emotivos como sólo se escuchan aquí. La empresa además de redondear los carteles alternó otros eventos que lograron el regreso de muchos y jóvenes nuevos aficionados a la más bella de las fiestas.

LA MEXICO PARA TODOS

La empresa realizó novedoso y atractivo “cartel” para acercar a los aficionados y a los que no lo son a la fiesta brava: Una tienta pública de hembras y machos. Se pudo recorrer de cabo a rabo la plaza más grande del mundo en todos sus recovecos. El mejor sábado de la temporada. Tal como me lo comentó y escribió el colega Guillermo Leal “Mujeres, hombres, pero sobre todo niños vivieron y sintieron lo que es ser torero en la México!... Cerca de siete mil espectadores taurinos o no, lograron espectacular entrada que ni la misma empresa esperaba. Tauroplaza México quiso inmiscuir a todos hasta los rincones más recónditos del monumental escenario y lo logró. Largas filas de gente, como aquellas de los años de oro del toreo, abrazaron a la Plaza México desde muy temprano, para que después, quienes ya eran aficionados se convencieran más de la fiesta y los que no, se enamoraran.

VISTIERON UNA CHAQUETILLA DE TOREAR

Pusieron banderillas, ejecutaron la suerte suprema, se subieron a picar y hasta monosabios fueron. Una memorable aventura que inició con una tienta de bravas vaquillas de Rancho Seco, Zacatepec, La Joya y Piedras Negras, a cargo de los matadores EL Zapata, José Mauricio, Antonio Mendoza y el novillero Diego San Román quienes además de un micrófono fueron explicando ellos mismos sus faenas. Los pequeños fueron los que más disfrutaron correteando por todo el ruedo y obteniendo los boletos que la empresa obsequió para las corridas del Aniversario 74 del coso más grande del mundo…Y todos se fueron toreando.!!

¡¡ENHORABUENA PARA FERNANDO JIMÉNEZ Y ALFREDO FLORES GARCÍA¡¡

Por sus primeros 33 años que nos obsequian el programa coleccionable, con los datos completos de las ganaderías, fotos, los integrantes del cartel, novilladas, corridas con otros interesantes y amenos comentarios . Mínimo 6 mil 600 toros, seis por cada corrida, sin contar las de ocho toros ni los de regalo. Se dice pronto.

EN MEMORIA DE MARIANO RAMOS

La mañana anterior a la corrida final de la Temporada 2019-2020, antes del sorteo, se develó un busto de bronce en homenaje al desaparecido maestro Mariano Ramos. La obra, creación de Raymundo Cobo, luce justo en la zona donde está la placa por la gran faena que cuajó el torero-charro a “Timbalero” de la legendaria ganadería de Piedras Negras. La escultura de Ramos fue donada por los Hermanos Charros de Tlalnepantla. Que ya forma parte del acervo escultórico de la Plaza México, su amigo y compañero charro Carlos Estrada, Mario Zulaica, por la empresa y Francisco Doddoli por los matadores, lograron este merecido reconocimiento al maestro Mariano Ramos cuyo busto se aprecia casi frente a las Puerta Principal…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…