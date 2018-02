Desde los tendidos de la plaza México

EN LA CORRIDA DE ANIVERSARIO Y LA FINAL

HUBO TOROS TOREROS E INDULTO

Sebastián Castella fue el triunfador de la corrida del 72 aniversario, después del petardo de ganadero Teófilo Gómez el día anterior. Ahora con el toro “Luminoso”, precioso castaño chorreado bragado bravo y noble el torero francés, primera figura, garantía de carteles, vestido de azul cielo y oro, dispuesto siempre a pelear los triunfos con toros de todos los hierros y complicaciones, éste de Jaral de Peñas , como sus hermanos unos cromos con edad y cornamentas, pelaje brillante, trapío para dar y prestar con la edad, el sello de la casa que como toros-toros tuvieron complicaciones que todo matador debe entender y superar. Con este “Luminoso” Castella conectó de inmediato con el quite por saltilleras clavado en la arena, en banderillas Rafael Viutti saludo. Para iniciar de muleta llevándolo suavemente lo desengañó y fue ligando bella faena en tandas largas tapando su carita, remates y desplantes, cambios de manos en la distancia correcta, vimos largos muletazos coreados con roncos oles, muchos en redondo y el respetable feliz disfrutando. Mató de entera en buen sitio y el juez Jesús Morales y su asesor Juan Vázquez concedieron la oreja pedida.. Su segundo “Emisario de despitorró y el sustituto “Guindoso” un toro fijo pero quedado que trasmitía Castella se hizo de éltoreando muy a su estilo y fue coreado alegremente. Mal con la espada hasta el tercer viaje fue efectivo. Ni Jerónimo, ni Joselito Adame y sobre todo el peruano Roca Rey que como Joselito nos los quieren imponerde figuras no lograron echar el gato al agua con los toros de Jaral de Peñas. En total los triunfadores de esta corrida del 72 aniversario Sebastián Castella y Juan Pedro Barroso Díaz Torre

TARDE DEL CIERRE HISTORICA: INDULTO A UN TORO DE REJONES

Perdonaron el primer toro para caballero torero, ANDY CARTAGENA de Benidorm, España en esta Plaza que cerró así su Temporada 2017-2018. Y Arturo Macías de Aguascalientes salió en hombros con dos orejas en la espuerta. La bravura, de “Copo de Nieve” número 250 con 524 kilos de pesocriado y creado por José María Arturo Huerta y su hijo Javierfue premiada con el perdón de la vida que exigió la mayoría del público que disfrutó la tardecon las espectaculares suertes y la pureza clásica y el toreo moderno y emotivo del rejoneador. Trabajo de estos Ganaderos, parte de un esfuerzo para lograr estas recompensas . Este copo “Copo de Nieve “Es el segundo que me indulta, afirmo después don Pepe Huerta. Y que atinadamente otorgó el Juez de Plaza Enrique Braun, aunque no faltaron los villamelones que protestaron. Con su primero del mismo hierro, el caballero español discreto pero gustó y el toro tuvo arrastre lento después de varios pinchazos. EL MATADOR ARTURO MACÍAS fue la otra parte triunfal del cierre quién al cortar una oreja de sus toros “Petirrojo” y “Muñeco” y consiguió su novena salida a hombros en 19 tardes cortando 22 orejas y un rabo. Toreando con ejemplar entrega, alegría, con pureza y profundidad este matador vestido de malva y oro “de la aguja” con los toros de Las Huertas de Rodrigo Barroso Cañedo dos buenos y dos no, de impecables hechuras y complicaciones de toros con edad. El sobresaliente Jorge López pego un buen quite LEO VALADES no tuvo tela y los aficionados salieron toreando acompañando a Andy Cartagena y Arturo Macías en hombros hasta más allá de Insurgentes…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…