Desde los tendidos de la plaza México | Con broche de oro cerraron los festejos de aniversario

Nueve, con carteles entremezclados que dieron variedad y respuesta de los aficionados disfrutando además de variadas opciones y actividades desde temprano que atrajeron cientos de grupo juveniles , ahora . aficionados al Arte de Cuchares. Festejo que abrió plaza de este rematado cartel el caballero toreo Paco Velasques con un toro de Zacatepec, joven portugués, mostró con acierto las suertes clásicas en rejones y banderillas, más no así con el de muerte y escuchó avisos, dejó buen sabor de boca. Por su parte los Forcados Amadores, como siempre trasmitieron emoción y alegría.

LOS MATADORES DE A PIE CON UN ENCIERRO MUY COMPLICADO

De el hiero e Barralba, no permitió mayores lucimientos de el reconocido diestro ARTURO MACIAS Torero de las zapatillas a la montera , ejemplo de entrega y entereza no tuvo suerte sorteando a “Pintor” y a “Cordobón” , sositos, descastados y otros defectitos. Con el primero escuchó olées y aplausos arrimándose con el sello de la casa, estética y valor. El cuarto de la tarde, no merecía el arrimón del hidrocálido y como no afiló la espada Arturo Macías saludó en el tercio y tuvo dos avisos.

FERMIN RIVERA VINO ILUSIONADO OBTENER TROFEOS

No tuvo tela co “Carloto” ni “Cardifresco; dos inciertos aplomados, sin casta de este hierro de Barralba que en esta plaza tuvo cientos de aficionados que festejaron faenas con estos toros queretanos. Así las cosas, Fermín Rivera escuchó a pesar de sus esfuerzos silencio con estos dos, si, enemigos.

EL TRIUNFDOR DE LA TARDE DIEGO SANCHEZ

Este joven espada tuvo un lote que le permitió corroborar sus buenas maneras, técnica, alegría, valor; trasmitir y emocionar a los tendidos . Con su primer toro “Nachito” ratificó que su inclusión en este cartel ganado a pulso la corrida anterior saliendo en hombros, no es flor fe un día. Brindó a los aficionados, entre ellos numeroso pisanos que hicieron viaje desde Agüitas y al de Barralba con recorrido y humillaba cabeza abajo, Diego le cuajó una faena coreada y festejada que al acertar con la espada llevarse la única oreja en esa larga (cuatro horas). Del toro que cerró plaza “Cadicito” mejor ni hablamos

DE OTROS FESTEJOS Y OTROS TOREROS

JOSE MARIA HERMOSILLO, aún si cortar orejas ha tenido importante constancia de sus cualidades para llegar lejos en esta difícil actividad, con tardes muy importantes guardadas en la memoria de cientos de aficionados por la enorme emoción trasmitida. Hermosillo tomó la alternativa aquí en La México y a pesar de sus buenas maneras la empresa no le abrió las puertas como merecía: Tomó la alternativa en un cartel de tronío y regresó en un festejo de selección, José María Hermosillo al decir de los aficionados firmó una gesta en la México, desafortunadamente no cortó orejas, pero tiene “patas para gallo “...NOS VEREMOS MAS TRDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE….