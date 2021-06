Desde los tendidos de la Plaza México | Evento de arte

SE PREPARA GRAN EVENTO DE ARTE

Como cada segundo martes del mes me reuní con mis amigas de The Cove Rincon International en la Bella Italia nuestro punto de encuentro, cuyo lema se cumple al pie de la letra. No dejemos que nacionalidad, raza, sexo ni edad nos separen, somos uno en las artes. Grupo en que además de las integrantes que también varían en número tenemos invitados especiales.

Aquí en México es Paty Garza es Delegada con Azucena Farías perfecta Asistente, ella nos presentó la “Antología Número Cinco”, integrada con poesía, narrativa artes visuales, “Ecos del Camino” con reproducción en la portada “La luna se abre paso”, óleo sobre tela de Aurora Virginia Garza Soberanis. Que oficialmente y por todo lo alto se presentó en el mes de noviembre. Esta soleada tarde tuvimos la presencia de Alisia Zavala que, como Gabriela Jiménez y María Teresa Sánchez, así como Elvira Ramos apoyan los proyectos de The Cove. Alisia (sí, con S), en esta segunda ocasión leyó su poema “Canto a la Mujer” título de su libro.

El que se llevó las palmas fue el Maestro Prieto Mardoni poeta-actor de la vieja guardia que se discutió con Pichi ese chulo que castiga...





“ECOS DEL CAMINO”, TÍTULO SUGERIDO POR AZUCENA FARÍAS

Ella nos dice: “Esta quinta antología en la que los miembros de The Cove Rincón México compartimos el arte. Un sueño hecho realidad. Cinco años consecutivos dejando una huella de nuestro sentir y de lo que juntos podemos lograr. Lo que nos gusta es el motivo de unión que nos permite permanecer creativos inmerso en un mar de inspiración.

Desde el inicio del proyecto hemos puesto en cada página dedicación y amor, vivencias traducidas en poemas, trazos luminosos de colores, imágenes captadas para la posteridad. Mil gracias a los que participaron. Aurora Garza con “Inmensidad” óleo sobre tela y “Paseo por Valery”, otro óleo sobre tela de Rosalba de la Cruz es Primera y Segunda Mención. El Concurso de Poesía “Voces” abre la Antología con el poema ganador:

“La muerte de la Tierra se Anuncia” de Elvira Ramos García y la Mención de Honor corresponde al poema “Ninguno como el Tuyo” de Azucena Farías. En esta obra también se publica “Al Caer la Tarde” de Patricia Garza. Mención de Honor en “Mi Rosal” y se reconoció a los jueces Celia Pecini de Argentina en Artes Visuales y a Marily A. Reyes en Literatura”.





CADA ANTOLOGÍA TIENE UNA INNOVACIÓN

Ahora seis poetas invitados compartieron su talento enriqueciendo la obra, se trata de Cleo Gordoa de la Tejera, Ceci Mosso Lomelí, Mirtha Castellanos, Francisco José Bernal, José Carlos Osorno y Sergio Morett Manjarrez, autor del libro “Poesía”, presidente de la Asociación Nacional de Poesía en México de la SMGE que bajo su liderazgo ha extendido en territorio nacional y países de habla hispana obteniendo importantes reconocimientos a su trayectoria a nivel internacional. Por su parte mi amiga María Elena Madrid que me presentó con el grupo nos recuerda con “Tú Besaste mi Poema” de Iván Portela, en memoria de este maravilloso artista de la pluma y vida, ya en la Plaza de la Gloria.





