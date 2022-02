Desde los tendidos de la Plaza México | Juan Pedro Llaguno salvó la tarde

Con el mejorcito toro del encierro de Xajay, que cerró plaza y con el nombre Chistorete de buena presencia y bien armado, este joven espada que ataviado de blanco y oro que con el primero de su lote, Cocol, así le fue: sin trapío, soso, descastado no se prestó al lucimiento a pesar de la entrega, recursos y voluntad. Después que Antonio Ferrera, torero hispano le cedió los trastos de matador siendo testigo el torero hidrocálido Juan Pablo Sánchez. Ante sus nulos esfuerzos el flamante matador Juan Pedro Llaguno despachó a su enemigo con estocada y descabello.

Confirmando ser una realidad, torero con sello, intuición, suerte, buen gusto, cabeza fría y sobrado de casta con el segundo de su lote que tras tumbar al picado, Llaguno le logró vistoso y coreado quite. Colocó variado banderillas acertando y trasmitiendo de inmediato alegría a los tendidos donde más de ocho mil aficionados disfrutaron una faena que paso a paso fue creciendo, gustando y festejando con largos y roncos olees, como las tandas largas por ambos lados y vistosos y templados remates y adornos al de Xayay que tuvo la suerte de caer en sus manos. Estocada tendida, suficiente para despachar a Chistorete y recibir la oreja que confirmó que tenemos un torero que dará pelea sin dudas ni cuentos a todos sus alternantes. ¡Enhorabuena Juan Pedro!

Antonio Ferrera no logró salir en hombros

Sin mucha tela de dónde cortar, con un lote que con el segundo de la tarde, este diestro ataviado en grana y oro que también venía por todas, no pudo sacarle ni una tanda al manso y soso Mesteño. Ya con el cuarto, Juanito uno de los mejorcitos, más propicio a hacerle fiestas, que era deslucido, Ferrera realizó una faena con buenos muletazos, mejor por naturales que fueron coreados. Sin acertar con el estoque. Al otro torete de Xajay lo bregó de entrada. Después de la puya al que embistió de largo, el padrino cumplió con banderillas, un par lo ofreció a su ahijado LLaguno y animaron el cotarro. Su faena variada con tandas templadas y adornos gustaron. Después de un pinchazo y estocada con la oreja ya en la espuerta, el puntillero levantó a Juanito y así se perdió el encanto y el trofeo. Antonio Ferrera se despidió con ovación.

Juan Pablo Sánchez sorteó lo peor de lo peor

Este matador hidrocálido, fino, artista, destaca por su naturalidad y su indiscutible don del temple. Dones que son lo suyo. Esta tarde no tuvo tela con el descastado, mal presentado y soso encierro del hierro de Xajay. Ni Caramelo ni Tololoche embistieron con nobleza ni codicia. El respetable ya aburrido, decepcionado, no festejó ni se entusiasmó, con su primero pues pitado por nulo trapío y cojeaba de la pata delantera derecha. En algunos muletazos escuchó olés. El quinto de la tarde, “el del honor”, estuvo agarrado al piso. Juan Pablo quiso pero no hubo material….El respetable público que ahí estuvo hasta el final a pesar del frio, salió contento gracias a Juan Pedro LLaguno y reconoció lo bien hecho y cuajado por sus dos alternantes de esta, la tarde de su confirmación de Matador, con la que soñaba desde que se inició como becerrista y en las plazas de provincia como la de Arroyo, semillero de figuras del toreo y que esperamos este años realice su temporada 24….NOS VEREMOS MÁS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…